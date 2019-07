Achtjähriger in Frankfurt vor Zug gestoßen und getötet

In Frankfurt am Main hat sich am Montag am Hauptbahnhof eine brutale Bluttat ereignet: Ein Bub, Berichten zufolge acht Jahre alt, ist von einem Mann von einem Bahnsteig auf eines der Gleise gestoßen worden. Der Mann hatte auch die 40-jährige Mutter des Kindes auf die Gleise geschubst, sie konnte sich gerade noch retten.

Der mutmaßliche Täter wurde von Passanten verfolgt und mit deren Hilfe von Polizisten gestellt. Ersten Berichten der lokalen Polizei zufolge handelt es sich um einen etwa 40-Jährigen aus Eritrea, näheres zu seinem Status (etwa ob er Asylwerber ist) war vorerst nicht bekannt. Angeblich soll er auch noch einen Mann attackiert haben

Entsetzen am Schauplatz

Nach dem Vorfall herrschte am Schauplatz Entsetzen, Zeugen brachen heulend zusammen, am betreffenden Bahnsteig hielten sich demnach auch viele Kinder auf, die sahen, wie der Achtjährige getötet wurde. Der Täter und die Opfer kannten sich nicht, wie es bisher heißt. Die genauen Umstände werden untersucht.

Erst am 20. Juli war im Bahnhof der nordrhein-westfälischen Stadt Voerde eine 34-jährige Frau vor einen Regionalzug gestoßen und getötet worden. Der 28-jährige Tatverdächtige, ein Kosovo-Serbe, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

(Reuters/DPA)