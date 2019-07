Deutschland: Wenn das Freibad zur Gefahrenzone wird

Berlin. 2700 Freibäder gibt es in Deutschland. Eines davon liefert in diesem glühend heißen Sommer beständig Negativschlagzeilen. Als würde das Wasser dort nicht abkühlen, sondern die heiße Luft ganz besonders zu Kopf steigen. Drei Mal schon musste das Rheinbad in Düsseldorf, der Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslands, Nordrhein-Westfalen (NRW), in den vergangenen vier Wochen geräumt werden. Einmal, weil Hunderte junge Männer eine Familie umzingelt hatten, dann wieder am Freitag, weil Störer, reichlich kindisch, Baderutsche und Sprungturm blockiert hatten und einer von ihnen eine Bademeisterin später mit den Worten „Ich klatsch' dich an die Wand“ bedroht haben soll. Alle 1500 Badegäste mussten nach Hause.

Die Polizei sprach danach von rund 60 Randalierern nordafrikanischer Herkunft. Und Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wähnte eine „Jugendbande“ am Werk, was er am Montag aber zurücknahm. Die Gruppe sei auch deutlich kleiner gewesen als zunächst von der Polizei angegeben.

