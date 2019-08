Ärzte finden 526 Zähne im Kiefer eines 7-Jährigen in Indien

Ein seltenes Phänomen zeigte sich Ärzten im südindischen Chennai bei einem Buben, der unter Schmerzen im Kiefer litt. Der Grund dafür wurde auf dem Röntgenbild rasch ersichtlich. Die Ärzte fanden im Kiefer des Siebenjährigen 526 Zähne.

Der Bub war letzten Monat wegen Schwellungen und Schmerzen im Mund- und Kieferbereich ins Krankenhaus in Chennai gekommen, berichtet die US-Nachrichtenseite CNN. Die Ärzte ließen ein Röntgenbild anfertigen und fanden eine Art Tasche in seinem Unterkiefer, gefüllt mit „abnormalen Zähnen“, wie es Dr. Prathiba Ramani, Mund- und Kieferpathologin des Krankenhauses gegenüber CNN formulierte.

In einer Operation vor einem Monat konnte dem Buben geholfen werden, zwei Chirurgen entfernten die Kiefertasche. Das Ärzteteam benötigte in der Folge fünf Stunden, um die Kiefertasche gründlich zu untersuchen und zu leeren. „Da waren insgesamt 526 Zähne in einer Größe von 0,1 Millimeter bis zu 15 Millimeter. Sogar das kleinste davon hatte eine Krone, Wurzel und Zahnschmelz“, erklärte Dr. Ramani.

Dr. Ramani erklärte, es sei ein äußerst seltener Fall eines Verbundodontoms gewesen. Zellen, die bei Menschen normalerweise Zähne bilden, können auch Tumore bilden - diese speziellen Zahn-ähnlichen werden Odontome genannt. Sie sind prinzipiell gutartig und wachsen meist während der Zahnentwicklung wie ein normaler Zahn.

Der Bub in Chennai dürfte schon jahrelang mit diesen „zusätzlichen Zähnen“ im Kiefer gelebt haben. Die Eltern berichteten von Schwellungen seit seinem dritten Lebensjahr. Ihr Sohn habe aber bei Untersuchungen nie still gehalten. Er hätte sich geweigert, sich von Ärzten genauer untersuchen zu lassen. In ärmeren, ländlichen Gegenden Indiens ist das Bewusstsein für Zahn- und Mundhygiene wenig stark ausgeprägt.

Drei Tage nach der OP unter Vollnarkose konnte der Bub das Krankenhaus wieder verlassen. Es sollten keine bleibenden Schäden zurückbleiben. Für den Siebenjährigen ging die Sache also gut aus. Er hat nun wieder nur 21 Zähne in seinem Mund - eine Zahl, die angemessen ist für einen Buben in seinem Alter.

