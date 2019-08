Der Promi-Privatjet-Ansturm auf das Google-Klimacamp

Weltweit macht man sich Gedanken über Klimawandel und Umweltschutz - in einer Intensität, die neu ist. Jugendliche auf der ganzen Welt sorgen mit ihren „Fridays for Future“ für Aufmerksamkeit. Und auch die Prominenz entdeckt das Thema für sich. Zum bereits siebenten Mal lud der Internet-Gigant Google zu einem „Meeting of the Minds“, einem als „Camp“ bezeichneten Treffen von einflussreichen Persönlichkeiten - dieses Jahr auf Sizilien, angeblich ausschließlich zum Thema Klimaschutz.

Nach der eigenwilligen Debatte um Greta Thunbergs Reise nach Amerika per privatem Segelschiff (strikt CO2-neutral), haben die Promis mit ihrer Art der Anreise eine noch größere Diskussion ausgelöst. Denn der örtliche Flughafen in Palermo erwartet dieser Tage 114 Privatjets. Außerdem liegen mehrere große Luxus-Jachten liegen vor Anker. Der persönliche ökologische Fußabdruck der Anreisenden ist also kein geringer, die Kritik auf sozialen Medien dementsprechend groß.

Top-besetzte Zusammenkunft

Die Liste der Prominenten ist tatsächlich beeindruckend: Ex-US-Präsident Barack Obama, Facebook-Chef Marc Zuckerberg, Schauspieler Tom Cruise, Prinz Harry - er soll barfuß eine Rede gehalten haben -, Designerin Diane Von Fürstenberg, Graeme Hart, der reichste Neuseeländer, oder auch Google-Geschäftsführer Eric Schmidt wurden von einem Forbes-Journalisten auf Sizilien schon gesichtet. Sängerin Katy Perry, ihr Freund, der Schauspieler Orlando Bloom, Sänger/Schauspieler Harry Styles sollen laut Forbes ebenfalls bei dem exlusiven Event dabei sein. Schauplatz des eigentlich geheimen „Google Camps“ ist das Luxus-Resort Verdura an der Südwestküste der Insel.

In den letzten Jahren soll es bei diesen Netwerk-Events um unterschiedlichste Themen wie Bildung, Menschenrechte oder das Ausdehnen der menschlichen Lebenszeit gegangen sein. Medien berichten, dass sich Google das Event rund 20 Millionen US-Dollar kosten lässt (18 Millionen Euro). Von dem Internetkonzern gibt es übrigens weder zum Thema noch zur Gästeliste eine Stellungnahme. Fotos von dem Event gibt es ebenfalls maximal von Paparazzi - denn Social-Media-Aktivitäten der Promis sind streng untersagt.

