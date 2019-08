Die schönste Aussicht auf Europa

Das Schiffshorn tönt eine Warnung, auf dem Kai setzen sich die letzten Nachzügler in Trab, um die Fähre zu erwischen. Wohl dem, der rechtzeitig an Bord gekommen ist, um sich einen guten Platz zu sichern: Auf dem Unterdeck im hinteren Teil des Schiffs, wo eine weißgestrichene Bank an der Außenwand entlangläuft. Nur einen Meter über den Wellen sitzt man hier, den Rücken an die Wand gelehnt, die Füße auf die Reling gestützt, das Gesicht in Sonne und Wind.



Für die Überfahrt nach Asien wählt der Kenner seinen Platz an Steuerbord, nach Europa sitzt man lieber an Backbord – der Aussicht wegen. Das Horn heult dreimal auf, ein Hafenarbeiter macht die Leinen los, die städtische Fähre legt ab zur Fahrt über den Bosporus, das beste Sommervergnügen in Istanbul. Umgerechnet 85 Cent kostet die Überfahrt, dafür gibt's eine halbe Stunde lang Kultur, Geschichte und Natur, und gegen einen kleinen Aufpreis auch ein Glas Tee.

