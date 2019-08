Brasilianer wollte als Frau verkleidet aus Gefängnis fliehen

Gummimaske, BH, Skinny-Jeans: Als Frau verkleidet, hat ein Drogenhändler in Brasilien versucht, aus dem Gefängnis ausbrechen. Nach einem Besuch seiner Tochter wollte Clauvino da Silva in Frauenkleidern die Haftanstalt Gericino nahe Rio de Janeiro verlassen, wie das Nachrichtenportal G1 am Sonntag berichtete. Er habe sich allerdings verdächtig verhalten und sei von den Wächtern gestoppt worden.

Der Häftling, seine Tochter und sieben weitere Personen wurden von der Polizei verhört. Unter den Verdächtigen war auch eine Schwangere, die die Gummimaske möglicherweise in die Haftanstalt geschmuggelt hatte. Schwangere werden bei Gefängnisbesuchen nicht durchsucht.

Offenbar wollte der Häftling sich nach dem Besuchstermin als seine Tochter ausgeben und das Gefängnis durch den Haupteingang verlassen. Clauvino da Silva sitzt wegen Drogenhandels eine Freiheitsstrafe von 73 Jahren und zehn Monaten ab. 2013 war er bereits einmal mit Dutzenden anderen aus dem Gefängnis ausgebrochen.

(APA/DPA)