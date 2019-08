Zahl der Toten nach El Paso-Massaker steigt auf 22

Die Zahl der Toten des Massakers im texanischen El Paso ist auf 22 gestiegen. Die Polizei in El Paso teilte am Montag auf Twitter mit, am Montag früh seien zwei weitere Personen, die bei der Attacke verletzt worden waren, gestorben. Details nannte die Polizei nicht. Zuvor war von nur einem zusätzlichen Toten die Rede gewesen.

In El Paso an der US-Grenze zu Mexiko hatte ein Todesschütze am Samstag in einem Einkaufszentrum zugeschlagen. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Hintergrund aus.

In der Nacht zum Sonntag hatte ein weiterer Schütze neun Menschen in Dayton im US-Staat Ohio getötet. Die Hintergründe dieser Tat waren zunächst weiter unklar.

(APA)