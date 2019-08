Aufrufe zum Hadsch-Boykott

Kairo. Die Hadsch ist ein Pilgerfest der Superlative. Jedes Jahr befindet sich Saudiarabien im Ausnahmezustand, wenn wieder – wie am kommenden Freitag – das sechstägige Massenritual beginnt. Seit drei Wochen schon landen die rund 6000 Sondermaschinen aus aller Welt in den speziellen Pilgerterminals von Jeddah und Medina. Gut 2,3 Millionen Gläubige sind dieses Jahr dabei und erfüllen sich den Traum jedes Muslims, einmal im Leben nach Mekka zu reisen.



Gleichzeitig jedoch wächst die Kritik an den Gastgebern in der Heimat des Propheten. Der verheerende Krieg im Jemen, der 80 Prozent der Bevölkerung in Hunger und Elend gestürzt hat, wütet bereits im fünften Jahr. Der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul wird von der amerikanischen CIA und Menschenrechtlern offen dem Thronfolger Mohammed bin Salman angelastet. Kein Wunder, dass das Ansehen Saudiarabiens nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch unter Muslimen rund um den Globus Schaden genommen hat. Erstmals riefen daher in diesem Jahr religiöse Autoritäten und sunnitische Persönlichkeiten in so unterschiedlichen Nationen wie Kanada, USA, Tunesien, Libyen und Katar zu einem Hadsch-Boykott auf. Auch im Internet wird unter dem Hashtag #BoycottHajj heftig diskutiert.

