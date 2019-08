Bürger in Mexiko hängen fünf Männer auf Hauptplatz auf

Nach einem Entführungsversuch sind in Mexiko fünf Männer von wütenden Bewohnern einer Kleinstadt gelyncht worden. Die Opfer seien in Tepexco (rund 8000 Einwohner) im zentralmexikanischen Bundesstaat Puebla auf dem Hauptplatz aufgeknüpft worden, teilten die Behörden mit.

Zwei von ihnen hatten vorher einen Bauern entführt, das Motiv ist unklar. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen fest, doch tauchten rund 200 wütende Bewohner der Gegend auf und brachten die Männer in ihre Gewalt, während die Polizisten machtlos zusehen mussten. Aus Angst vor der Menge griff kein Behördenvertreter ein.

Zwei weiteren Männern - einer davon war minderjährig - wurde es Berichten zufolge zum Verhängnis, dass sie sich aus Angst vor den Umtrieben versteckt hatten. Das habe sie in den Augen der Menge zu möglichen Komplizen gemacht. So erging es auch einem fünften Mann, der auf der Polizeistation lediglich fragte, wer denn die Entführer seien und um was es gehe. Behördenvertreter hätten noch versucht, den Mob zur Vernunft zu bringen. Doch hätten die Menschen das Gespräch verweigert und ihre fünf Gefangenen rasch umgebracht.

(APA)