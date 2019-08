„Hier ist Mama": Verzweifelte Suche nach 15-Jähriger in Malaysia

Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden von Maddie McCann: Seit Sonntag wird in Malaysia eine 15-jährige Touristin vermisst. Das Mädchen namens Nora war vergangene Woche zusammen mit den Eltern in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur angekommen, um mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern zwei Wochen Urlaub zu machen. Sonntagfrüh war Nora nach Angaben der Eltern plötzlich nicht mehr im Zimmer, wo sie geschlafen hatte. Die Fenster standen weit offen.

Die Eltern Noras - eine Irin und ein Franzose - gehen davon aus, dass sie nicht alleine weggegangen ist, sondern entführt wurde. Denn die Jugendliche ist in ihrer Entwicklung zurückgeblieben. Nora „ist nicht wie andere Teenager“, heißt es in einem Statement ihrer Familie, das am Freitag veröffentlicht wurde. „Sie ist nicht unabhängig und würde nie alleine wohin gehen“, heißt es darin. „Sie ist sprachlich eingeschränkt. Sie kann nicht rechnen, Dinge wie Geld sind für sie unmöglich zu handhaben.“

„Sie kann alleine keine Anrufe machen oder entgegennehmen“, so die Familie. „Sie kann sich alleine waschen und anziehen, aber sie hat Probleme damit, Knöpfe zuzumachen, oder sich die Haare zu waschen.“ Die 15-Jährige hat Holoprosenzephalie, eine Hirnfehlbildung, bei der sich die rechte und die linke Hirnhälfte nicht richtig teilen.

Mit der Stimme ihrer Mutter wird Nora nun im Dschungel gesucht – (c) APA/AFP/FAMILY HANDOUT (FAMILY HANDOUT)

Polizei will sie mit Stimme der Mutter locken

Die Polizei hält es für möglich, dass sich Nora im Dschungel verirrt hat und hofft, sie mit der Stimme der Mutter wiederzufinden. Der Wald wird über Lautsprecher mit einer Aufnahme beschallt: „Nora Liebling, ich liebe Dich, hier ist Mama."

An der Suche beteiligen sich mehr als 200 Helfer. Der zuständige Polizeichef Mohamad Mat Yusop sagte der malaysischen Tageszeitung „The Star": „Wir müssen das Opfer so schnell wie möglich finden." Auch kräftige Menschen wären nach fünf Tagen im Dschungel geschwächt.

Die Polizei des südostasiatischen Staates hatte anfangs keine Hinweise auf ein Verbrechen, schließt einen kriminellen Hintergrund aber nicht mehr aus.

(APA/dpa/Red.)