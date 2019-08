US-Unternehmer Epstein begeht Suizid

Im Juni 2020 sollte der Prozess gegen den wegen Misshandlung minderjähriger Mädchen angeklagten US-Unternehmer Jeffrey Epstein beginnen. So weit wird es nun nicht kommen. Jeffrey Epstein beging über Nacht Selbstmord im Bundesgefängnis MCC Manhattan, das sagten drei Polizeibeamte gegenüber ABC News. Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei am Samstagmorgen tot aufgefunden worden, berichteten die "New York Times" und andere renommierte US-Medien.

Epstein soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende, teilweise noch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Neben Missbrauchshandlungen hatte ihm die Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen.