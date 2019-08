Spendenaktionen für Suche nach 15-Jähriger in Malaysia

Mit zwei privaten Spendenaktionen soll die Suche nach einem in Malaysia vermissten 15-jährigen Mädchen aus Großbritannien unterstützt werden. Bei den Initiativen von Verwandten waren bis Montagabend insgesamt umgerechnet etwa 120.000 Euro zusammengekommen, wie aus Mitteilungen zu der Kampagne hervorgeht.

Außerdem wurden von einem Geschäft im nordirischen Belfast, das anonym bleiben möchte, 10.000 Britische Pfund (knapp 11.000 Euro) Belohnung für Hinweise, die zu Nora führen, zur Verfügung gestellt. Die Hoffnung, das Mädchen aus London lebend zu finden, schwindet.

Nora verbrachte die Ferien zusammen mit den Eltern - einer Irin und einem Franzosen - in einer Öko-Anlage im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur und war plötzlich nicht mehr in ihrem Zimmer. Die Fenster standen weit offen. Es wird befürchtet, dass sie entführt wurde oder sich im Dschungel verirrt hat.

Freiwillige und die Polizei suchen seit Tagen im Dschungel nach Nora und beschallten das Areal mit einer Lautsprecher-Aufnahme, auf der die Mutter des Mädchens ruft: "Nora Liebling, ich liebe Dich, hier ist Mama." Auch am Montag beteiligten sich mehr als 300 Menschen an der Aktion. Die Eltern bedankten sich per Video bei den Helfern. Die britische und irische Polizei unterstützen ihre Kollegen in Malaysia.

Der Fall erinnert an das Verschwinden der dreijährigen Maddie in einer Ferienanlage in Portugal. Von ihr fehlt seit dem Jahr 2007 jede Spur. Die Britin müsste inzwischen 15 Jahre alt sein.

(APA)