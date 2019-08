Mann sticht in Sydney auf offener Straße auf Frau ein

Im Zentrum von Sydney hat ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und weitere Passanten verfolgt. Nachdem der 21-Jährige von Passanten überwältigt wurde, konnte die Polizei den Verdächtigen am Dienstagnachmittag festnehmen. In einem nahegelegenen Gebäude wurde später die Leiche einer 21-jährigen Frau gefunden. Alles deute daraufhin, dass die beiden Taten in Zusammenhang stünden, sagt die Polizei.

Man gehe derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Der 21-jährige Verdächtige sei ein Einzeltäter gewesen. Man habe Informationen gefunden, die darauf hindeuten, dass er mit Terrorismus verbundene Ansichten hatte. "Aber er hatte keine offenkundigen Verbindungen zu anderen terroristischen Organisationen", sagte der Polizeichef des Staates New South Wales, Mick Fuller.

Vier Männer fixierten Angreifer mit Sesseln am Boden

Vier Männer hätten den Verdächtigen nach dem Angriff verfolgt und ihn mit Sesseln und einer Kiste am Boden fixiert, bis die Polizei eintraf. Der konservative australische Ministerpräsident Scott Morrison würdigte die "tapferen Taten" der Passanten, darunter drei Briten aus Manchester.

Im November vergangenen Jahres war ein aus Somalia stammender Mann in der Innenstadt von Melbourne mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er erstach einen Cafébesitzer und verletzte zwei weitere Passanten. Dann attackierte er eintreffende Polizisten und wurde schließlich von einem der Beamten erschossen. Nach Behördenangaben berief sich der Angreifer auf die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), hatte aber keinen direkten Kontakt zu ihr.

(APA/AFP/Reuters)