Rekord-Waldbrandjahr in Brasilien

Während in jüngster Vergangenheit ausgedehnte Waldbrände in (sub)arktischen Regionen (etwa in Alaska, Sibirien) sowie aktuell ein Feuersturm auf der Kanarischen Insel Gran Canaria für Gespächsstoff sorgten, tauchen nun mit einiger Verspätungen Berichte über weitaus größere Feuer in Brasilien auf.

So gibt es in mehreren Bundesstaaten des Amazonas-Einzugsgebietes, etwa in Amazonas und Rondonia im Westen des Landes, Waldbrände von einem Ausmaß, das man in Brasilien zumindest seit mehreren Jahrzehnten nicht gesehen hat. Die Rede ist von Flächen von mehreren hundert Quadratkilometern Größe, wenn nicht schon im Bereich tausender Quadratkilometer. Betroffen sind auch Waldflächen jenseits der Grenze in Paraguay und Bolivien.

Überhaupt ist laut brasilianischen Wissenschaftlern, der Raumfahrtbehörde des Landes und des Instituts für Satellitenforschung, die sich auch auf Aufklärungssatelliten stützen, 2019 bisher ein Rekordjahr bei Waldbränden in Brasilien: So habe man fast 72.900 (!) einzelne Feuer entdecken können, was einer Zunahme von 83 Prozent im Vergleichszeitraum 2018 entspreche. Seit Beginn der satellitengestützten Feuerbeobachtung habe man noch nie so viele Waldbrände entdeckt - allerdings benutzt man diese Methode erst seit 2013 systematisch.

Nasa-Satellitenbild zeigt Rauchfahnen von Waldbränden – NASA

Allein seit vorigen Donnerstag seien rund 9500 neue Feuer erkannt worden, vor allem im Bereich des Amazonasbeckens, des weltgrößten tropischen Waldgebietes. Über dem nördlichen Staat Roraima an den Grenzen zu Venezuela und Guyana hängen Rauchwolken, mehrere Staaten wie Amazonas sowie Acre an der Grenze zu Peru haben den Notstand verhängt, Rauch dringt sogar bis in großstädtische Regionen im Süden Brasiliens wie São Paulo vor.

Großteils gelegte Feuer

Die Brände werden stellenweise von Dürre begünstigt, in Teilen Brasiliens hat es seit mehr als drei Monaten nicht geregnet. Nicht wenige dürften also natürlich ausgelöst worden sein. Allerdings war das Wetter in anderen Gebieten, wo es brennt, durchaus normal, nur eine Spur zu wenig Niederschlag, und so wird bei der überwiegenden Mehrheit menschliches Zutun vermutet. Und davon wieder dürfte der Großteil Brandstiftung gewesen sein.

Tatsächlich toben viele der Feuer in Randgebieten des Amazonasbeckens, die an stark landwirtschaftlich genutzte Regionen grenzen. Generell geht es Landwirten und Agrokonzernen darum, Wald zu beseitigen, um Weideflächen für Rinder oder Ackerland zu gewinnen. "Gelegt haben die Feuer Menschen", sagte im Nachrichtenportal GP1 etwa der Forscher Alberto Setzer vom Institut für Satellitenforschung.

Präsident Jair Bolsonaro – imago images / ZUMA Press

Beobachter weisen darauf hin, dass der enorme Anstieg der Feuer just mit dem Amtsantritt von Präsident Jair Bolsonaro im Jänner zusammenfällt. Der extrem rechte Politiker hat oft betont, dass er die Amazonasregion verstärkt für Landwirtschaft und Bergbau erschließen und keine neuen Schutzgebiete mehr definieren wolle. Sie sei ohnehin so groß, dass auch die aktuellen Feuer dagegen klein seien.

Das Amazonas-Einzugsgebiet inklusive seiner Räume in Brasiliens Nachbarstaaten wie Peru, Surinam, Bolivien und Venezuela wird mit etwa sechs bis sieben Millionen Quadratkilometern Fläche (etwa das 72- bis 83-Fache der Fläche Österreichs angegeben, der Großteil davon ist Urwald. Brasilien gesamt misst rund 8,5 Millionen km2, es ist das fünftgrößte Land der Welt nach China und vor Australien.

„Es ist halt Brandrodungszeit"

Zu den aktuellen Feuern meinte Bolsonaro, dass jetzt eben die Zeit der Brandrodungen sei, so wie jedes Jahr. Bolsonaro (64) hat kürzlich den Chef der Raumfahrtbehörde gefeuert, weil deren Statistiken über den zunehmenden Verlust an Wald unrichtig, ja gefälscht seien. Laut Umweltschützern sind von August 2018 bis Juli 2019 etwas mehr als 5000 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden, das ist fast doppelt so groß wie Vorarlberg und entspreche einer Zunahme gegenüber 2017/2018 um 15 Prozent.

Die Abholzung der erdgeschichtlich im Kern Millionen Jahre alten Wälder gilt unter anderem als Bedrohung für das Weltklima, weil der Regenwald Kohlendioxid bindet und für Lebewesen nötigen Sauerstoff erzeugt. Durch die Feuer wird viel CO 2 emittiert, was den Treibhauseffekt fördern kann. Umgekehrt wird argumentiert, dass die Meere als Kohlendioxidspeicher weit wichtiger seien als alle Wälder zusammen, und dass im Amazonasbecken jährlich angeblich mehr an natürlicher Biomasse nachwächst, als durch Brände und Rodungen verloren geht

(Reuters/WG)