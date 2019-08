Malta: EU-Länder nehmen Flüchtlinge von "Ocean Viking" auf

Für das auf dem Mittelmeer blockierte Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten an Bord gibt es eine Lösung. Malta werde die Menschen erst einmal aufnehmen, bevor alle auf andere EU-Staaten verteilt werden, twitterte Maltas Regierungschef Joseph Muscat am Freitag. Die Migranten sollten auf Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien verteilt werden. "Keiner wird in Malta bleiben", betonte Muscat.

Die mehr als 350 Migranten an Bord mussten mehr als zwei Wochen auf dem Meer ausharren. Weder Malta noch Italien ließen das Schiff unter norwegischer Flagge in einen Hafen. Am Donnerstag verschärfte daher die Organisation Ärzte ohne Grenzen den Druck auf die EU-Staaten. Auch, weil erst am Dienstag das Schiff einer spanischen NGO Lampedusa anlaufen und mehr als 80 Menschen anlanden durfte. Die Retter schlugen Alarm: Der Zustand der Menschen an Bord verschärfe sich. Die Essensrationen neigten sich dem Ende zu.

(APA/dpa/AFP)