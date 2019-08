Radfahrer soll Mann in Berlin erschossen haben

In einem Park im Berliner Stadtteil Moabit, dem Kleinen Tiergarten, ist Freitagmittag ein Mann erschossen worden. Tatverdächtig sei ein Radfahrer, teilte die Polizei mit. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften am Tatort an der Ecke Turmstraße/Stromstraße. Auch Oberstaatsanwalt Ralph Knispel, der auch im Bereich der Clan-Kriminalität ermittelt, wurde gesehen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt. Die Polizei äußerte sich nicht mehr und verwies auf die Staatsanwaltschaft, die sich vorerst nicht äußerte.

Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet wurde unmittelbar nach der Tat ein Mann festgenommen, allerdings war unklar, ob es sich bei ihm um den verdächtigen Schützen handelt. Bei dem Opfer sei außerdem eine große Menge Bargeld gefunden worden. Der Täter soll die Tatwaffe und auch Kleidung und Fahrrad nach der Tat in die Spree geworfen haben, wehalb auch die Wasserschutzpolizei und Taucher bei dem Großeinsatz hinzugezogen wurden.

(APA/dpa)