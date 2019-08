Bolivien setzt im Kampf gegen Waldbrände auf "Supertanker"

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände setzt die bolivianische Regierung das riesige Löschflugzeug "Supertanker" ein. Die umgebaute Boeing 747 eines US-Unternehmens unterstütze die Löscharbeiten in der Region Chiquitania im Osten des Landes, teilte Präsident Evo Morales am Samstag mit. Das Flugzeug kann rund 75.000 Liter Wasser abwerfen.

"Wir planen vier Löscheinsätze pro Tag", sagte Verteidigungsminister Javier Zavaleta der Zeitung "La Razon". "Wir werden den Kampf gegen das Feuer gewinnen."

„Seit 40 Tagen kämpfen wir“

In Südamerika wüten derzeit zahlreiche Waldbrände. Am stärksten ist die Amazonasregion Brasiliens betroffen, aber auch in den Nachbarländern Bolivien, Peru und Paraguay brennt es an vielen Stellen. In Bolivien sollen mehr als 700.000 Hektar Land betroffen sein. "So etwas gab es hier noch nie", sagte Martin Carrillo vom Bürgerkomitee der Ortschaft Robore. "Seit 40 Tagen kämpfen wir schon gegen die Brände."

(APA)