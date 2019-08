Kobra entwischt: Vier Häuser in Deutschland evakuiert

Wenn ein Haustier entwischt, ist es für die Besitzer immer eine unangenehme Situation. Doch in diesem speziellen Fall im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist es auch eine gefährliche - für Besitzer und Helfer. Denn in der Stadt Herne ist eine Kobra entwischt.

Vier Häuser wurden in der Stadt im Ruhrgebiet wegen der zunächst nicht auffindbaren Schlange am Sonntag vorsorglich evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 30 betroffenen Anrainer kamen größtenteils bei Freunden und Verwandten unter. Um die Schlange zu fangen, wurde Mehl ausgelegt und doppelseitiges Klebeband angebracht.

Die Feuerwehr hofft, dass die Kobra auf dem Mehl Spuren hinterlässt oder auf dem Band kleben bleibt. Die Behörden warnten die Bürger, die Giftschlange auf keinen Fall anzufassen. Sie sollten stattdessen den Notruf wählen, wenn sie das Tier entdecken.

Bei dem Tier handelt es sich nach Angaben des Schlangenexperten Roland Byner um eine Monokelkobra (Naja kaouthia) mit einer geschätzten Länge von 1,40 bis 1,60 Meter. Sie sei hochgiftig. Bei einem Biss bestehe Lebensgefahr, sagte der behördliche Fachberater aus Bochum.

Die Monokelkobra ist eine in Terrarien von Spezialisten oft gehaltene Giftschlangenart. Sie ist vor allem bei Dämmerung aktiv und lauert ihren Beutetieren - Amphibien, kleine Säugetiere, Fische, andere Schlangen - auf, um mit einem Biss zuzuschlagen. Das macht es nicht leichter, die Schlange zu finden. Generell gilt - wie bei eigentlich allen Schlangenarten - hat die Schlange einen Fluchtweg, wird sie diesen wählen. In den Angriffsmodus geht auch die Kobra nur dann, wenn sie aktiv angegriffen wird, oder sie keinen Ausweg sieht. Das charakteristische Aufstellen des Nackenschilds und das Aufrichten des Vorderkörpers gilt allen Gegnern als Warnsignal.

Montagmittag steht eine Begehung der Häuser in Herne auf dem Programm. Dabei sollen neben Mitarbeitern des Ordnungsamts auch Schlangenexperten teilnehmen, wie Stadtsprecher Christoph Hüsken am Montagnachmittag sagte.

Das Reptil wurde am Sonntagnachmittag im Flur eines Mehrfamilienhauses von einer Bewohnerin gesichtet. Die Kobra stammt aus der Wohnung eines Mannes, der im gleichen Haus lebt und nach Angaben der Stadt rund 20 Giftschlangen in der Wohnung hat. Weil das Haus im Keller mit drei anderen Mehrfamilienhäusern verbunden ist, wurden alle vier Häuser geräumt. Die 30 Bewohner der geräumten Häuser kamen bei Freunden und Verwandten sowie in einer städtischen Notunterkunft unter.

