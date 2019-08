Auf dem Weg zur Gefängnismesse mit dem Leintuch abgeseilt

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Killer, dem am Sonntag eine filmreife Flucht aus dem Gefängnis "Poggioreale" in Neapel gelungen ist, ist am Montagabend festgenommen worden. Der Pole, der sich wegen Mordes vor Gericht verantworten muss und von der Polizei als gefährlich eingestuft wird, befand sich nur wenige Kilometer von der Strafanstalt entfernt, aus der geflüchtet war.

Der Pole hatte sich bei dem Sprung aus dem Fenster an einem Bein verletzt. Die Polizei war davon ausgegangen, dass er nach der Flucht in Neapel geblieben ist, weil er einige Freunde dort hatte. Mithilfe von Bekannten konnte der Mann schließlich lokalisiert und festgenommen werden, berichtete die Polizei.

Der Pole hatte sich auf dem Weg zur Kapelle der Strafanstalt für die Sonntagsmesse der Aufsicht entzogen. Er seilte sich mit einem Leintuch von einem Fenster des Gefängnisses ab und ergriff die Flucht. Bei dem Ausbruch handelt es sich um die erste Flucht aus dem Gefängnis "Poggioreale" in den vergangenen 100 Jahren.

Ein in den Sommermonaten auftretender Personalmangel soll die Flucht begünstigt haben, kritisierte die Polizeigewerkschaft. Der Pole war im Dezember wegen Verdachts des Mordes an einem 36-jährigen Ukrainer nach einem Streit festgenommen worden. Das Opfer war mit Messerstichen getötet worden.