Deutsche tötete alten Mann und kassierte jahrelang dessen Pension: dreieinhalb Jahre Haft

Das Landgericht Magdeburg (Sachsen-Anhalt) hat am Donnerstag in einem nicht ganz unheiklen Urteil eine Frau zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Betrugs verurteilt, nachdem sie einen alten Mann getötet und jahrelang dessen Pension kassiert hatte. Das Totschlagsverfahren gegen sie wurde eingestellt. Die geständige 62-Jährige muss für dreieinhalb Jahre in Haft, weil sie zwischen 2004 und 2015 fast 105.000 Euro kassiert hatte.

Die Frau hatte den Mann in seinem Haus in einem Ortsteil der Kleinstadt Ballenstedt als Haushaltshilfe betreut. Der Sachverhalt konnte vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden. Jedenfalls hatte die 62-jährige Angelika H. zugegeben, den 1920 geborenen Pensionisten Walter E. aus Angst vor einer drohenden Vergewaltigung erst mit einem Messer angegriffen und dann mit einem Beil erschlagen zu haben. Der Tod des Mannes, der offenbar niemandem abging und auch von Nachbarn nicht vermisst wurde, blieb jahrelang unentdeckt und konnte nicht einmal eindeutig datiert werden. Die Frau sprach von 1994 oder 1994, die Anklage von 2001, ohne das allerdings zweifelsfrei beweisen zu können.

Der Täterin gelang es jedenfalls irgendwie, an die Pensionszahlungen heranzukommen, und steckte sie von 2004 bis 2015 ein. Dann fiel der Tod von E. behördlicherseits auf, dessen Haus halb verfallen war. 2016 fand die Polizei im Keller sein Skelett, im Oktober wurde die Frau verhaftet.

Die Oberstaatsanwältin hatte die Frau aufgrund deren Behauptung des Tathergangs (für einen Mord im juristischen Sinn gab es ja keine Beweise) wegen Totschlags angeklagt. Darauf wären bis zu 15 Jahren Haft gestanden. Die Tat sei aber nicht rechtswidrig gewesen, da die Frau in Notwehr gehandelt habe, befand nun das Landgericht Magdeburg. Auch wegen unterlassener Hilfeleistung war wegen Verjährung keine Verurteilung mehr möglich gewesen.

