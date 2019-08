Hongkong: "Friedlicher Protest ist nutzlos geworden"

Zunächst war da nur dieses mulmige Gefühl. Ein bedrohliches Zittern in der Luft, das die dramatischen Ereignisse des Abends vorwegnahm. Immer lauter wurde das Knattern, bis die Helikopter, die am grauen Himmel über Hongkong ihre Kreise zogen, zwischen den Hochhäusern aufblitzten. Bis der Hubschrauberlärm selbst die lauten Rufe Tausender Demonstranten, die sich Samstag im Finanz- und Regierungszentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone versammelt hatten, übertönte. „Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit“, „Kämpft für Freiheit“, schrien die Menschen durch ihre Atemmasken, hinter denen sich vor allem junge Gesichter versteckten.



Hongkong Island sollte an diesem Abend ins Chaos stürzen: Stundenlang lieferten sich Demonstranten und Polizei auf knapp drei Kilometern Straßenschlachten. Die Aktivisten stürmten den Legislativrat, entfachten an mehreren Orten Feuer, warfen Brandsätze und Ziegelsteine auf die Beamten, randalierten in U-Bahn-Stationen, setzten Laserpointer ein. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas und Gummigeschossen, feuerten blaues Wasser gegen die Demonstranten, um sie nachher leichter identifizieren zu können. Auch Warnschüsse sollen gefallen sein. Zerstörerisch entlud sich die Spannung, die sich in den vergangenen Tagen zwischen Regierung und Demonstranten aufgebaut hatte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft