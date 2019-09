Greta Thunberg: "Anderssein ist eine Superkraft"

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat in einem Tweet Mut zum Anderssein gemacht. "Anderssein ist eine Superkraft", schrieb die 16-Jährige in der Nacht zum Sonntag auf Twitter. Immer wieder sieht sich das Mädchen mit dem Asperger-Syndrom mit Beschimpfungen und Hasskommentaren konfrontiert.

AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz für den Landtag des deutschen Bundeslandes Brandenburg hatte in einer beschämenden Attacke die junge Aktivistin als "zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen" bezeichnet. Doch Thunberg wehrt sich nun: "Ich habe Asperger und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders bin als die Norm."

Das Asperger-Syndrom ist eine Entwicklungsstörung, die sich unter anderem durch Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion und die Ausbildung intensiver Spezialinteressen äußert. Asperger-Autisten sind oft sehr intelligente Menschen. Thunberg selbst sagte vor kurzem in einer Dokumentation, ohne die Erkrankung hätte sie den "Schulstreik für's Klima" wohl nie begonnen und sich womöglich überhaupt nicht für die Gefahren der Klimaerwärmung interessiert.

"Wenn Hasser Dich wegen Deines Aussehens und Deines Andersseins angreifen, bedeutet das, dass ihnen sonst nichts mehr bleibt. Und dann weißt Du, dass Du gewinnst!", schrieb Thunberg weiter.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU