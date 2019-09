Stier springt in Zuschauerbereich einer spanischen Arena

Stierkampf in Spanien. Es ist der jahrelange Streit über Tierquälerei versus Tradition. Dass das ständige Provozieren und Reizen der Tiere auch für die Zuseher in den Arenen gefährlich sein kann, zeigt ein Vorfall vom vergangenen Wochenende in der nordöstlichen spanischen Stadt Girona.

In der Plaza de Vidreres, der örtlichen Stierkampfarena, gelingt Sonntagabend einem Bullen die Flucht. Er überwindet durch einen gewaltigen Satz den Sicherheitsgraben aus zwei Zaunreihen und landet mitten im Zuseherbereich, wo die Besucher panisch flüchten. Immer wieder attackiert das aufgescheuchte Tier auf der Suche nach einem Fluchtweg Menschen, mindestens 17 dürften verletzt worden sein. Später gelingt es einem Polizisten, das Tier mit einem gezielten Schuss auf dem Parkplatz des Geländes zu töten.

Ein Video des Vorfalls wurde von der spanischen Partido Animalista, der Tierpartei, auf Facebook geteilt. Sie ist für ein Verbot von Stierkämpfen in Spanien. Zu dem Video schreiben die Aktivisten: „Volksfeste mit Tieren gefährden die Sicherheit der Menschen. Wir hoffen, dass dieses traurige und gefährliche Ereignis die Behörden von Vidreres dazu bringt, künftig nicht mehr mit Tieren zu feiern."

(Red.)