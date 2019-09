Yvonne, die willensstarke Kuh, ist tot

Sie wurde berühmt als "Kuh, die ein Reh sein will": Acht Jahre nach ihrer spektakulären Flucht durch die Wälder Oberbayerns ist Kuh Yvonne am Dienstag auf dem Gnadenhof Gut Aiderbichl in Deggendorf gestorben. "Wir mussten sie einschläfern", sagte eine Sprecherin. Yvonne wurde 14 Jahre alt.

"Yvonne" gehörte ursprünglich einem Bauern in der Gemeinde Krems in Kärnten und hieß damals "Angie". Sie war laut dem Kärntner Bauern die beste Kuh im Stall, aber immer schon eine freiheitsaffine Individualistin. Der Landwirt verkaufte sie nach Bayern, wo sie gemästet und dann geschlachtet werden sollte. Doch am 24. Mai 2011 lief das Tier von der Weide weg und lebte danach über drei Monate in den Wäldern rund um Zangberg. Als "Yvonne" vor ein Polizeiauto rannte, wurde sie zum Sicherheitsrisiko erklärt und zum Abschuss freigegeben. Das Gut Aiderbichl kaufte dem Bauern die Kuh schließlich ab, um ihr im bayerischen Deggendorf eine neue Heimat zu geben.

Kuhpsychologin und Lock-Ochsen

Erst dann wurde Kuh Yvonne endgültig zum Medienphänomen. Wochenlang scheiterten alle Versuche, das scheue Tier einzufangen. Selbst "Gespräche" einer Tierkommunikatorin mit der Kuh, die Lockrufe des Ochsen "Ernst", und Hubschrauber-Suchflüge mit Infrarotkamera ließen "Yvonne" kalt, bescherten aber Gut Aiderbichl während der gesamten Saure-Gurken-Zeit im Sommer Schlagzeilen weit über die Landesgrenzen hinaus. Selbst der „New York Times" war sie einen Bericht wert. Und kaum waren Anfang September alle Fangversuche gestoppt, stand das Vieh plötzlich freiwillig vor dem Gatter einer Weide in Ampfing (Landkreis Mühldorf a. Inn) und wurde eingelassen.

Das Tier wurde nach Deggendorf transportiert und musste sich 72 Tage lang einer Stallquarantäne unterziehen. Da "Yvonne" über sechs Wochen in Freiheit gelebt hatte, verlor sie ihren Gesundheitsstatus, den sie mit der Quarantäne wiedererlangen musste. Amtlich genehmigt durfte sie im November 2011 schließlich mit ihrem "Friesi" und den Stallkollegen "Waltraud" und "Waldi" in eine gesicherte Koppel freigelassen werden.

In den turbulenten Tagen damals war sogar die Rede von einer Verfilmung von Yvonnes Flucht. Filmproduzent Max Howard, der immerhin auch für „König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“ verantwortlich zeichnete, plante einen Film mit dem Titel „Cow on the run“, aus dem außer großen Ankündigungen aber offensichtlich nichts wurde.

Ruhesitz Gut Aiderbichl

In Deggendorf konnte sich Kuh Yvonne etwas sozialisieren. Seit den Tagen ihrer Flucht nahm sie zu, wog fünf Jahre später rund 600 Kilogramm und frisst gerne Obst und Kraftfutter, wie es in einem Bericht der Austria Presse Agentur aus dem Jahr 2016 heißt. "Am wohlsten fühlt sie sich im Kreis ihrer Familie", erzählte Sonja Großmann von der Guts- und Stiftungs-Gesamtverwaltung. Nach wie vor hätten die Menschen Respekt vor ihr. Wenn Besucher am Gatter stehen, kommt sie nicht wie andere Artgenossen auf die Gäste zu und lässt sich streicheln. Großmann damals: "Sie ist eine willensstarke Kuh und keine, die gerne schmust."

(APA)