Flüchtlingslager in Lesbos platzt aus allen Nähten

Die Schlauchboote sind wieder zurück an den Küsten der Ost-Ägäis: Diesen August setzten über 8000 Menschen von der Türkei aus vor allem nach Lesbos, Samos, Chios und die Inseln der Dodekanes über. Das ist mehr als das Doppelte als im Jahr zuvor – und sicher viel zu viel für die übergehenden Flüchtlingszentren auf den Inseln. In Moria, dem berühmt-berüchtigten Lager auf Lesbos, befanden sich zuletzt über 10.000 Menschen - so viele wie noch nie. Konzipiert ist es für 3000 Personen. Die wilde Zeltstadt rund um das Lager frisst sich immer weiter in die Olivenhaine der Umgebung hinein, die medizinische Versorgung ist rudimentär, Gewaltausbrüche der auf engstem Raum zusammenlebenden Flüchtlinge aus diversen Ländern fast an der Tagesorndung. Erst in den letzten Tagen wurde im Lager ein 15jähriger Afghane von einem Gleichaltrigen erstochen.

Der erst im Juli gewählte griechische Premier Kyriakos Mitsotakis, der vor den Wahlen scharf die damalige Linksregierung unter Alexis Tsipras für ihre „Politik der offenen Türen“ kritisierte und von einem „Abbau“ der Lagerbevölkerung auf den Inseln sprach, wurde rasch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Auch er verfügt über kein Wundermittel, um die Boote an der türkischen Küste zu halten – etwa vergangenen Donnerstag, als gleich 13 Schlauchboote mit 550 Flüchtlingen in Skala Sykamias auf Lesbos an Land gingen und vorerst dort lagerten, weil es keinen Platz für sie in Moria gab.

Warten auf den Transport aufs Festland

In einer Großaktion schaffte daraufhin die Regierung Montag und Dienstag 1400 Flüchtlinge aus dem Lager aufs Festland, nach Nordgriechenland in das Lager von Nea Kavala, nur einige Kilometer von Eidomeni entfernt, dem „Hotspot“ des Jahres 2016. Es sollen noch 1500 weitere Flüchtlinge aus Moria auf den Transport aufs Festland warten – aber für sie gibt es noch keine Lagerstrukturen. Und so haben die Inseln die Hauptlast zu tragen: Mit Stichtag 3. September hielten sich in der Ost-Ägäis 23.700 Flüchtlinge und Migranten auf, in ganz Griechenland, nach den vielen Ankünften im August, um die 90.000. Schon seit letztem Jahr ist Griechenland wieder – nach dem Sturm von über einer Million Bootsflüchtlingen 2015/Anfang 2016 –zur Haupteinfallsroute im Mittelmeer geworden. Über die Landgrenze zur Türkei kommt immerhin ein Viertel der Flüchtlinge und Migranten.

Schuld an den Problemen ist, so die griechische Regierung, zumindest teilweise die Türkei. So lud Ende August Außenminister Nikos Dendias den türkischen Botschafter in Athen vor, um gegen die laxe Bewachung der Küsten zu protestieren. Zur gleichen Zeit freilich warnte der türkische Premier, Recep Tayyip Erdogan, vor einer weiteren Flüchtlingswelle aus dem Raum Idlib in Syrien. Die Türkei beherbergt etwa 3,6 Millionen Flüchtlinge.

Mehrheitlich Afghanen

Über 40 Prozent der Insel-Ankömmlinge im August waren Afghanen, gefolgt von Syrern (um die zwölf Prozent), Kongolesen und Irakern. Ein Drittel der Lagerbevölkerung sind Kinder. Die Ankünfte sind, etwa im Vergleich zu 2015, noch nicht besorgniserregend. Das Problem sind die begrenzten Kapazitäten auf den Inseln, schon bei relativ geringfügigen Schwankungen im Flüchtlingsaufkommen platzen die Lager aus allen Nähten. Die Bevölkerung ist strikt gegen ihren Ausbau, weil sie nicht will, dass ihre Inseln als „Lagerinseln“ enden. So wurde bereits Anfang des Jahres immer wieder die Umsiedlung und Vergrößerung des Lagers Samos angekündigt, geschehen ist bis heute nichts.

Hauptproblem aber ist, dass die Rückführungen von Flüchtlingen in die Türkei nicht so funktionieren, wie im Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei vereinbart. Seit Inkrafttreten im März 2016 bis heute wurden nicht einmal 2000 Menschen zurückgeführt. Das liegt vor allem daran, dass die Türkei, außer für syrische Flüchtlinge, in den meisten Fällen von den Asylkommissionen nicht als sicheres Drittland anerkannt wird. Aber auch Syrer, die gefährdeten Personengruppen angehören wie unbegleitete Kinder, Alte, Behinderte und alleinstehende Frauen, werden nicht abgeschoben.

Auf anderen legalen Wegen – Familienzusammenführungen, Umverteilung und Rückschiebungen von illegalen Migranten – verließen nach Berechnungen von ESI (European Stability Initiative) in den letzten drei Jahren ungefähr 60.000 Menschen Griechenland. Bleibt eine Zahl von um die 30-35.000 Flüchtlingen und Migranten, die das Land seit März 2016 illegal Richtung Westeuropa verlassen haben dürften, entweder per Schiff und Flugzeug, vor allem aber über die theoretisch geschlossene „Balkanroute“, wie Zahlen der europäischen Grenzpolizei Frontex nahelegen. Hauptroute ist der Landweg über die grünen Grenzen von Nordmazedonien, gefolgt von Albanien und Bulgarien.