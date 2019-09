Der „schwarze Himmel“ über Krasnojarsk

Krasnojarsk. Draußen vor dem Fenster misst ein Sensor Tag und Nacht die Feinstaubbelastung. Igor Specht geht an den Computer und öffnet eine Webseite, welche die Daten von mehr als einem Dutzend Messgeräten in der ganzen Stadt auswertet. Specht deutet auf die Statistik auf dem Bildschirm.



Das Fazit: Es steht wieder einmal sehr schlecht um die Krasnojarsker Luft. Die Feinstaubbelastung lag an vielen Tagen im August dreifach über dem erlaubten Höchstwert. Specht, Mitte 30, Vollbart, Holzfällerhemd, ist Umweltaktivist in der sibirischen Industriestadt Krasnojarsk. Er hat mit „Nebo“ (Himmel) ein Programm geschaffen, das die Bewohner per App über die Luftqualität in der Stadt informiert. Unabhängig von den offiziellen Angaben, denen viele nicht mehr trauen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft