Norwegen: Dutzende Hunde an unbekannter Krankheit erkrankt

In Norwegen haben sich in den vergangenen Tagen bis zu vierzig Hunde mit einer unbekannten Krankheit angesteckt, warnt die norwegische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Die Tiere litten an Durchfall und Erbrechen. 25 seien bereits gestorben, berichtete das norwegische Staatsfernsehen. Eine offizielle Bestätigung für diese Zahl gibt es noch nicht.

Erstmals wurden die Fälle in der Hauptstadt Oslo gemeldet, mittlerweile seien Hunde in 13 anderen norwegischen Städten betroffen. Auch in Schweden soll bereits ein Hund in eine Veterinärklinik eingeliefert worden sein, nachdem er an einer Hundeshow im norwegischen Trondheim teilgenommen hatte.

Die Autopsien lieferten noch keine Schlüsse zur Krankheitsursache. Man schließe nichts aus, gab die Behörde für Lebensmittelsicherheit bekannt - Virus, Bakterien, Pilze oder Parasiten. Es sei unklar, ob es sich um einen ansteckenden Krankheitserreger handle oder um Einzelfälle. Die Behörde riet Hundebesitzern, ihre Tiere an der Leine zu halten und Kontakt mit anderen Hunden zu vermeiden.

(red.)