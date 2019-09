Vermisster Mann nach 22 Jahren mit Google Earth gefunden

Fast 22 Jahre lang war unklar, was mit William Moldt passiert war, der im November 1997 nach dem Besuch eines Nachtklubs in Florida verschwunden war. Bis ein Mann, der mit der Software Google Earth Satellitenbilder seiner ehemaligen Nachbarschaft betrachtete, auf ein Objekt in einem Teich aufmerksam wurde.

Er zoomte näher ran und erkannte ein versunkenes weißes Auto. Ein Nachbar, der neben dem Teich wohnte, setzte eine Drohne ein und identifizierte ebenfalls ein Auto. Die Polizei, die das „schwer verkalkte“ Wrack aus dem Teich zog, fand darin schließlich die Knochen von William Moldt, berichten amerikanische Medien.

Moldt hatte 1997 am Abend nach einem Lokalbesuch seine Freundin angerufen, um ihr zu sagen, dass er bald zu Hause sein würde. Dort kam er aber nie an. Unter welchen Umständen sein Auto im Teich landete, ist unklar. Das Satellitenbild, auf dem sein Auto erkennbar ist, ist seit 2007 auf Google Earth sichtbar.

