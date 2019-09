Der Krieg der kurdischen Mütter

„Ihr lasst doch Diyarbakir keine Jugendlichen mehr. Sie sind alle im Gefängnis oder unter der Erde“, schrie die Frau im weißen Kopftuch. „Ich gebe euch euren Kampf um Kurdistan!“ Mit einem Sitzstreik vor der Kurdenpartei HDP in Diyarbakir protestieren kurdische Mütter seit zwei Wochen dagegen, dass ihre Söhne von der Terrororganisation PKK rekrutiert werden.



Aysel Bozkurt unterstützte eine Cousine, deren 17-jähriger Sohn sich den PKK-Kämpfern in den Bergen angeschlossen haben soll. Ihr Aufschrei hallte durch die Türkei. Regierungsmitglieder und Prominente reisen zu Solidaritätsbesuchen für die Mütter nach Diyarbakir. Doch nicht alle verzweifelten Mütter in der Türkei können auf staatliche Sympathien zählen. Seit Jahrzehnten rekrutiert die PKK ihre Kämpfer aus der arbeitslosen Jugend der Kurdenmetropole, die dort außer Armut und Verzweiflung kaum Perspektiven hat.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Sieben Tote bei Bombenexplosion in der Türkei Behörden lasten die Tat in kurdisch dominierter Provinz Diyarbakir „Mitgliedern einer separatistischen Terrororganisation“ an.

Meistgekauft