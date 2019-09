Koks aus dem Meer: Eine kleine Geschichte der Narco-U-Boote

Kolumbianische Kriegsschiffe haben vor der Pazifikküste des Landes ein U-Boot von Drogenschmugglern aufgebracht und darin nicht weniger als acht Tonnen Kokain gefunden. Das Boot wurde vor der Hafenstadt Tumaco gefunden, wie der Radiosender Caracol am Donnerstag (Ortszeit) meldete. Das Kokain soll einen Verkaufswert von umgerechnet rund 238 Millionen Euro haben und hätte in einen nicht näher genannten mittelamerikanischen Staat oder nach Mexiko gebracht werden sollen. Vor oder an der Küste Kolumbiens sind heuer bereits 20 solcher „Narco-Subs" beschlagnahmt worden, hieß es.

