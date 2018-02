Eva Dichand wird Uni-Rätin für die ÖVP

Dem Ganzen war ein wochenlanges Tauziehen zwischen FPÖ und ÖVP vorangegangen: Die Freiheitlichen hatten drei Uni-Räte nominiert, die von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann als zu rechts angesehen wurde. Nur einer von diesen ist letztlich übrig geblieben: der Burschenschafter Alois Gruber. Der frühere Unternehmer im Infrastrukturbereich wird nun Uni-Rat an der Universität Graz.

Die größte Überraschung im Uni-Räte-Paket der Regierung, das heute im Ministerrat beschlossen werden soll und der „Presse“ bereits vorliegt, ist aber die Bestellung von Eva Dichand zur Uni-Rätin an der Medizinischen Universität Wien. Dichand ist Herausgeberin der Tageszeitung „Heute“. Zuvor war die Absolventin eines Wirtschaftsstudiums bei der Unternehmens Invest AG (UIAG) tätig. Einen Konnex zur Medizin gibt es gewissermaßen: Eva Dichand betreibt auch das Internetportal netdoktor.at. Dichand wurde von der ÖVP nominiert. Ihr Pendant von der FPÖ an der Med-Uni Wien wird der ehemalige freiheitliche Gesundheitsstaatssekretär und Radiologe Reinhart Waneck sein. Die ehemalige Infrastrukturministerin Monika Forstinger wird für die FPÖ Uni-Rätin an der Universität für Bodenkultur.

Die Bundesregierung kann zwei, drei oder vier Räte pro Universität nominieren. Die Universität selbst entsendet ebenfalls zwei, drei oder vier Räte, die vom Senat gewählt werden. Und dieser Kreis muss dann gemeinsam ein weiteres Mitglied für den Universitätsrat, also den Aufsichtsrat der jeweiligen Hochschule, bestimmen.

Und es finden sich noch weitere prominente Namen auf der nun von der Regierung akkordierten Liste: So nominierte die ÖVP Eva Nowotny, heute Präsidentin der österreichischen Unesco-Kommission, früher außenpolitische Beraterin der SPÖ-Kanzler Fred Sinowatz und Franz Vranitzky. Sie war schon bisher Vorsitzende des Rats der Uni Wien. Für die ÖVP an der TU Wien bleibt der Ex-Präsident der Industriellenvereinigung Veit Sorger. Ebenso wie Infineon-Chefin Sabine Herlitschka. Der aktuelle Vize-Generalsekretär der IV, Peter Koren, wurde von der ÖVP für die Uni Graz nominiert.

Die beiden an die Wiener Wirtschaftsuniversität entsandten Räte sind ebenfalls einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Barbara Kolm für die FPÖ und Cattina Leitner für die ÖVP. Leitner war größte Einzelsponsorin im Präsidentschaftswahlkampf von Irmgard Griss gewesen.

An die Med-Uni Innsbruck werden von der ÖVP die ehemalige steirische Landesrätin Kristina Edlinger-Ploder und Julian Hadschieff, Vorstandsvorsitzender der PremiQaMed Group, geschickt. Henrietta Egerth-Stadlhuber von der Forschungsförderunggesellschaft FFG zieht in die Uni Innsbruck ein. Ebenso wie der Vorstand der Raiffeisen Bank Tirol Johannes Ortner – beide auf der ÖVP-Liste.

Der Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt, Winfried Pinggera, sitzt auf einem ÖVP-Ticket für die Med-Uni Graz. Weiters entsendet die ÖVP den Genetiker Markus Hengstschläger an die Uni Linz. Die oberösterreichische Raiffeisen-Chefin Michaela Kepplinger-Mitterlehner an die Kunst-Uni Linz. Den ehemaligen Rewe-Vorstand Werner Wutscher an die Uni Klagenfurt. Den Chef des Verbands der Wirtschaftstreuhänder, Alfred Brogyanyi an die Universität für angewandte Kunst in Wien. Den früheren Bundesrat Herwig Hösele an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz.

Ein prominenter Name auf Seiten der FPÖ findet sich für die Universität Salzburg: Die Wiener Uni-Professorin für Zivilrecht, Brigitta Zöchling-Jud. Die ÖVP entsendet die bekannte Wiener Anwältin Elisabeth Rech.

Und ebenfalls von der FPÖ – an die Uni Klagenfurt – entsandt wird Gundel Perschler. Laut Ministerratsvortrag ist sie Associate Partner der Blue Minds Solution GmbH – das ist die Firma von Eveline Steinberger-Kern, der Frau des SPÖ-Chefs.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2018)