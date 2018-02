Neue Uni-Beschränkungen: "Ein Schlag ins Gesicht"

"Ein Schlag ins Gesicht aller Studierenden": Das sind die neuen Uni-Zugangsbeschränkungen, die am Mittwoch mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos beschlossen wurden, für die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Die links-dominierte ÖH-Spitze hat mit einer Aktion vor der Universität Wien - an der in vier bis fünf Studienfächern neue Beschränkungen eingeführt werden - gegen die Reform protestiert. Die neuen Schranken kommen im Zuge der Umstellung der Uni-Finanzierung auf die sogenannte Studienplatzfinanzierung

"Diese Regierung ist am besten Weg hin zu Universitäten ohne Studierende", kritisierte ÖH-Chefin Johanna Zechmeister. "Die Einführung weiterer Zugangsbeschränkungen ist ein weiterer Schritt zu immer mehr sozialer Ungerechtigkeit an Österreichs Universitäten." Kritisiert wird auch, dass berufstätigen Studierenden künftig nicht mehr der Studienbeitrag erlassen wird, wenn sie über die Toleranzsemester hinaus studieren. "Studierende müssen leider draußen bleiben", fasst die ÖH zusammen.

SPÖ-Kern kritisiert die Reform

Kritik kam auch von der SPÖ. Klubchef Christian Kern konnte "kein umfassendes Reformkonzept" erkennen, sondern nur eine "Beschränkung der Studienplätze". Er sieht von der Regierung die Frage, wie die Universität der Zukunft aussehen soll, nicht ausreichend beantwortet. Mit dem neuen Gesetz werde ein Fünftel der Studienplätze für Studienanfänger einfach gestrichen, meinte er. Auch sprach sich Kern gegen Studiengebühren für berufstätige Studenten aus. Die Regierung betreibe "Politik auf dem Rücken der Studierenden".

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verteidigte hingegen erwartungsgemäß das Gesetz, das Ergebnis eines zehnjährigen Diskussionsprozesses sei. Die Universitäten sollen nach Leistungen finanziert werden, betonte er. Es handle sich um einen "Paradigmenwechsel" in Richtung studienplatzorientierter Finanzierung. Der Zugang nach fairen Kriterien sei gewährleistet, versicherte er. Die Regierung wolle nicht weniger Studienplätze haben, aber man wolle "aktive Studierende" haben.

Neue Schranken nicht nur in Jus

Die neuen Zugangsbeschränkungen in Jus, Erziehungswissenschaften und Fremdsprachen sollen ab 2019/20 in Kraft treten. Gleiches gilt auch für die geplante Möglichkeit zu lokalen Beschränkungen in nur an einzelnen Unis überlaufenen Studien. Die Wirtschaftsuniversität hat bereits angekündigt, Wirtschaftsrecht zu beschränken. An der Uni Wien geht es um Jus, Erziehungswissenschaften und (nicht alle) Sprachen, sowie um Chemie und Soziologie oder Politikwissenschaften.

Änderungen gibt es auch bei der Verteilung der auf 11,07 Milliarden Euro (für 2019 bis 2021) ansteigenden Mittel: Für die Berechnung des Globalbudgets der Unis werden die Bereiche Forschung, Lehre und Infrastruktur/strategische Entwicklungen getrennt. Die einzelnen Studienrichtungen werden in Fächergruppen eingeteilt - "Buchwissenschaften" sind aufgrund des geringeren Betreuungs- und Ausstattungsbedarfs pro Platz niedriger dotiert als naturwissenschaftliche und technische Fächer bzw. künstlerische Studien.

(red./APA)