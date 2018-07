Heinz Faßmann: "Wir werden keine Polizei brauchen"

Wir sind hier an Ihrer alten Wirkungsstätte, der Universität Wien: Gab es in den vergangenen Monaten Momente, in denen Sie sich hierher zurückgesehnt haben?



Heinz Faßmann: Ich habe hier gerne meine Zeit verbracht. Es war meist ruhiger als in der Politik. Und man kann manchmal auch ein bisschen länger nachdenken – und wird nicht unmittelbar von Medien befragt. Aber insgesamt bin ich mit meinem Wechsel durchaus zufrieden, weil es eine interessante Herausforderung ist und ich immer einer war, der Herausforderungen gerne angenommen hat.



Es gab keine Zeiten des Zweifels?



Bisher noch nicht. Wird schon noch kommen.



Bildungspolitisch haben Sie und die Regierung einiges angekündigt – etwa die Wiederkehr der Ziffernnoten in der Volksschule. Wann kommen sie?