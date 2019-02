Junge sollen mehr Ahnung von Aktien bekommen

Um das Finanzwissen der Österreicher ist es, gelinde gesagt, nicht gerade zum Besten bestellt. Das zeigen diverse Studien der letzten Jahre. Laut einer im vergangenen Herbst veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas, die von der Erste Bank in Auftrag gegeben wurde, wissen 91 Prozent der Österreicher nicht, was Anleihen sind. 70 Prozent können mit dem Begriff Fonds nichts anfangen, und weitere 62 Prozent geraten, auf Aktien angesprochen, in Erklärungsnot.

Teil der Allgemeinbildung

„Aus unserer Sicht gehört Finanzwissen zur Allgemeinbildung und sollte stärker in der Schule verankert sein“, sagt Erwin Hof, Leiter Financial-Literacy-Aktivitäten an der Wiener Börse. Wieso das wichtig ist, liegt auf der Hand: Einerseits beugt einschlägiges Know-how individueller Verschuldung vor. Andererseits hilft es, Anlagechancen wahrzunehmen, etwa im Hinblick auf die Pensionsvorsorge. Obwohl die Sparzinsen seit vielen Jahren unter der Inflationsrate liegen, setzen die Österreicher nach wie vor überwiegend auf niedrig verzinste Anlageprodukte wie Sparbuch oder Bausparen.

Initiativen, um am Status quo etwas zu ändern, gibt es durchaus. Die Wiener Börse bietet im Rahmen der Börse-Akademie eine Reihe von Seminaren für Erwachsene von Basics für Börse-Einsteiger bis zur kompletten Berufsausbildung für Börsehändler. Darüber hinaus haben Experten der Börse Wien in den vergangenen 15 Jahren rund 5400 Schulvorträge gehalten und dabei rund 92.000 Schüler erreicht. Gleichzeitig haben über denselben Zeitraum 1650 Lehrer mehr als hundert Seminare besucht, die in Kooperation mit Pädagogischen Hochschulen und Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. In den vergangenen zwei Jahren hat die Wiener Börse zudem eine Reihe neuer Maßnahmen gestartet. Gemeinsam mit Pädagogen wurden etwa die Unterrichtsmaterialien börse4me entwickelt. „Sie umfassen fünf Lernmodule, die für verschiedene Schultypen konzipiert sind, jeder Lehrer kann sich daher herauspicken, was er benötigt“, sagt Hof.

Im Grundmodul lernen die Schüler, wie der Kapitalmarkt funktioniert. Dazu gehören die Grundcharakteristiken der drei wichtigsten Anlageklassen Aktien, Anleihen und Fonds. „In berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, in denen sich die Schüler im Unterricht mit Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen auseinandersetzen, geht es dagegen um spezifischere Themen wie Bilanzen, Unternehmensfinanzierung und Börsengang“, erklärt Hof. Sowohl die neuen Unterrichtsmaterialien als auch die Schulvorträge und Lehrerseminare sind kostenlos. Dasselbe gilt für den Schülerfolder „Der österreichische Kapitalmarkt“ und die Broschüre „Einmaleins der Wiener Börse inklusive Börsebegriffe“, die bestellt werden können.

Völlig kostenlos ist auch ein einschlägiges Angebot der Erste Bank. In dem im Oktober 2016 im Erste Campus beim Hauptbahnhof eröffneten Erste Financial Life Park (Flip) wird Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren, darunter Schülern sämtlicher Schultypen und Lehrlingen, Finanzwissen vermittelt. „Wir wollen den Besuchern auf innovative und spielerische Art und Weise zeigen, wie bedeutend Finanzen für die persönliche Lebensplanung sind“, sagt der Leiter Philip List. Die Kinder und Jugendlichen durchlaufen, ausgestattet mit einem Wallet – sprich Tablet –, im Rahmen einer interaktiven Tour insgesamt sieben Stationen und lösen Aufgaben.

Monatliche Ausgaben planen

Beim Konfigurator machen sich die Teilnehmer etwa Gedanken über die monatlichen Ausgaben der Erwachsenen und verteilen ein fiktives Budget auf die sieben wichtigsten Ausgabengruppen. Im Reality-Check müssen unter anderem auf Fitnessgeräten Fragen beantwortet werden. Werden sie richtig beantwortet, wird der Widerstand geringer. In einem ehemaligen Kundentresor wird den Kindern und Jugendlichen der Unterschied zwischen Preis und Wert vor Augen geführt. Bei der Station „Getting Global“ geht es wiederum darum, anhand eines Alltagsprodukts globale Zusammenhänge, Abhängigkeiten und ökonomische Einflussfaktoren zu verstehen.

Neben interaktiven Touren werden seit dem vergangenen Februar im Flip Vorträge für Schulklassen angeboten, die eine breite Palette an Themen abdecken, etwa Crowdfunding für Schulprojekte, Unternehmensgründung oder bargeldlose Gesellschaft. Die Nachfrage ist groß – seit der Eröffnung wurden mehr als 30.000 Besucher gezählt. „Seit Dezember bieten wir täglich fünf Touren an“, so List. Mittlerweile werden im Flip vier fixe Mitarbeiter beschäftigt. Dazu kommt ein Pool aus rund hundert Freiwilligen der Erste Bank. Darunter übrigens auch CEO Andreas Treichl.

Zertifikat für Bewerbungen

Auch die WU Wien kümmert sich bereits um die wirtschaftliche Bildung des Nachwuchses. „Als Wirtschaftsuniversität haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, nicht nur darüber zu reden, was es brauchen würde, sondern auch etwas zu tun“, erklärt Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. In Kooperation mit der Berndorf-Privatstiftung und der Industriellenvereinigung wurde „WU4Juniors“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein Bildungsprogramm aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht, das sich an Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren aus allen sozialen Gruppen und Schultypen richtet. Konkret können sie sich über Videos und Onlinemodule zu verschiedenen Themenbereichen Wirtschaftskenntnisse aneignen und im Anschluss ihr Wissen testen. Nach der Absolvierung eines Themenbereichs bekommen die Teilnehmer ein Badge und nach dem Erhalt von mehreren ein Zertifikat, das auch für Bewerbungen benutzt werden kann. Wer sich zwei Badges verdient hat, kann sich zudem ab Anfang März für einen Platz in der zweiwöchigen Summer School mit interaktiven Kursen, Unternehmensbesuchen und Workshops bewerben.

ANLAGEFORMEN Aktien sind Beteiligungen am Unternehmen (der Aktiengesellschaft, AG). Mit Stammaktien hat man ein Stimmrecht in der Hauptversammlung, Vorzugsaktien geben in der Regel kein Stimmrecht, aber höhere Dividenden (Gewinnausschüttungen). Bei Anleihen leihen die Zeichner dem Emittenten Geld und bekommen dafür vereinbarte Zinsen. Diese können fix oder variabel sein. Investmentfonds fassen das gebündelte Vermögen vieler Anleger zusammen. Sie können sich aus Aktien, Anleihen oder beidem zusammensetzen und auf Branchen oder Länder konzentriert sein. Privatanleger profitieren bei gemanagten Fonds von der Expertise der Fondsmanager – und in jedem Fall von der Risikostreuung.

