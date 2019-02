Harte Fakten, weiche Skills

Techniker sollen durch Fachkenntnis brillieren und Hard Facts statt Soft Skills beherrschen? Von wegen. Geht es nach Zukunftsforschern, so sind soziale Kompetenzen ein immer wichtigerer Karrierefaktor – und das branchenübergreifend. Wie im Team gehandelt, wie kommuniziert wird, der Umgang mit Motivationen und Ängsten, das alles will gelernt sein. Vor allem in Hinblick auf allfällige weitere Karriereschritte.

An der FH Technikum Wien legt man schon seit zehn Jahren Wert auf das Vermitteln von Soft Skills. Das Portfolio reicht von Lehrveranstaltungen wie Zeit- und Selbstmanagement bis hin zu Kommunikation, Präsentation oder Problemlösung. Bachelorstudenten müssen mindestens vier Veranstaltungen für mindestens sechs ECTS-Punkte absolvieren. Und trotzdem: Geht es nach Martin Lehner, der das Department Entrepreneurship and Communications leitet, soll das Lehrveranstaltungsangebot ausgebaut und sollen Techniker immer mehr in kreativem und komplexem Denken und Problemlösung geschult werden.

Rollenspiele statt Fachsimpelei

Dabei müsse auf die Bedürfnisse der Studierenden eingegangen werden. „Techniker haben oft einen sehr sachorientierten Zugang. Sie interessieren sich für Tools, Instrumente und Techniken. Wir versuchen, sie mit ihren Interessen abzuholen“, erklärt Lehner und nennt zwei Beispiele aus der Kreativitätstechnik. Bei den „Six thinking hats“ setzen sich Studierende verschiedene „Hüte“ auf, etwa den eines Werkstoffkundlers oder eines Physikers, und lernen so, ein Problem aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ein anderes hilfreiches Tool sei der „morphologische Kasten“, um Bestehendes zu modifizieren und neu zu denken. Ein Beispiel: der Bau eines Tisches. Studierende notieren in einer Matrix Merkmale (etwa Material, Höhe oder Form) und Ausprägungen (Holz, Aluminium, Anzahl der Beine). Die Aufgabe liegt dann darin, die einzelnen Merkmale auf neue Art und Weise mit den unterschiedlichen Ausprägungen zu kombinieren.

Neben der Aufgabe, flexibel zu denken, gibt es für Techniker eine weitere große Herausforderung, der schon im Studium begegnet werden muss: komplexe Sachverhalte im Berufsleben Nichttechnikern erklären zu müssen.

Im Studiengang Erneuerbare Energien werden Studenten daher etwa dazu angehalten, die Funktionen einer Wärmepumpe technischen Laien zu erklären. Geübt werde das in der Lehrveranstaltung Präsentationstechnik. „Oft sind komplexe technische Sachverhalte Technikern so selbstverständlich, dass sie nicht wissen, wie sie Experten anderer Fachrichtungen die Funktionsprinzipien in weniger komplexen Worten erklären sollen. Das lernen sie bei uns.“

Auch die FH Oberösterreich hat sich vor gut zehn Jahren darauf festgelegt, eine Mindestanzahl an verpflichtenden Lehrveranstaltungen zum Thema Soft Skills in die technischen Studiengänge zu implementieren. „Die Branche ist letztlich egal. Die Frage, wie man sich in heterogenen Gruppen am besten bewegt, betrifft alle, auch Techniker“, sagt Gerald Reisinger, Geschäftsführer der FH Oberösterreich. Durchschnittlich können daher 1,5 ECTS-Punkte aus sozialwissenschaftlichen Fächern absolviert werden. Darunter Gruppendynamik und Rollenverständnis, Werte und Ethik im Management, Moderation, kreatives Problemlösen, Verhandlungsführung und Konfliktmanagement, Integrität oder Intercultural Management.

Kritisches Denken inklusive

Reisinger hält es für wichtig, auch Technikstudenten den kritischen Umgang mit Informationen zu lehren. „Wir sind keine Geisteswissenschaftler, für uns steht immer die Employability im Vordergrund. Aber das heißt nicht, dass Studierende nicht ermuntert werden sollen, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen.“

Einen Intensivlehrgang in puncto erfolgreiche Kommunikation für alle bereits im Beruf Stehenden bietet seit 2017 die Soft Skills-Akademie des Wifi. In sieben Modulen zu insgesamt 112 Stunden lernen Teilnehmer ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung zu schärfen und beschäftigen sich mit Konfliktmanagement- und Gesprächsführungstechniken. Kurse heißen etwa NLP und Kommunikation, systemisches Selbstmanagement, Rhetorik oder lösungsfokussierte Reflexion. Treffen in Kleingruppen dienen dazu, die Theorie in der Praxis auszuprobieren. Für alle sieben Module plus schriftliche Lehrgangsarbeit gibt es ein Diplom. Das allerdings mache kaum jemand, erklärt Christian Faymann, Produktmanager bei Wifi Österreich: „Die meisten Teilnehmer wählen bewusst einzelne Module, die sie gerade für den Job brauchen.“ Zwar arbeite man noch an der Auswertung der Kursstatistik des letzten Jahres, aber es zeichne sich ab, dass die Module immer häufiger von Technikern belegt würden, so Faymann. Die Teilnehmer aus der Technikbranche kommen aus den unteren und mittleren Führungsebenen – sie arbeiten in Produktionsbetrieben und sind Schicht- oder Abteilungsleiter. In Positionen also, bei denen es eben darum geht, mit dem Personal erfolgreich zu kommunizieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)