Die Botanisiertrommel ist passé

Im März jährt sich der Todestag eines großen österreichischen Botanikers zum 170. Mal. Stephan Ladislaus Endlicher war Mitbegründer der Akademie der Wissenschaften, Direktor des botanischen Gartens der Universität Wien und hatte dort ab 1840 den Lehrstuhl für Botanik inne. Heute ist dieses Thema als Masterstudiengang an der Fakultät für Lebenswissenschaften beheimatet. „Der Begriff ,Botanik‘ klingt altbacken und wird vielleicht eher auf Pflanzensammeln, Pflanzenbestimmen, Pflanzenklassifizieren beschränkt, während ,Pflanzenwissenschaft‘ nach moderneren Ansätzen klingt. Diese Unterscheidung ist aber nur eine der Wahrnehmung und keine der vermittelten Inhalte“, sagt Vizestudienprogrammleiter Gerald Schneeweiss.

Zentrale Rolle für Menschen

Das englischsprachige Masterstudium Botanik wurde an der Universität Wien 2013 eingerichtet. In vier Semestern werden die Grundlagen botanischer Forschung aus den Bereichen Systematik und Evolution, Strukturbiologie, Molekular- und Systembiologie vermittelt. „Pflanzen haben eine für den Menschen zentrale Bedeutung – unter anderem als Futter- und Heilpflanzen – und sind ein essenzieller Bestandteil globaler Biodiversität.“ Deshalb sei es von großer Bedeutung, Pflanzen zu erforschen– für Pflanzenzüchtungen, Arten- und Umweltschutz, aber auch für Grundlagenforschung im Bereich der Biologie. Dazu zählt deren evolutionäre Entstehung, aber auch Entwicklungsprozesse, genetische und molekulare Grundlagen oder Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren. Da das Masterstudium Expertenwissen zu biologischen Themen mit Schwerpunkt auf Pflanzen und Pilzen sowie professionelle Anwendung spezifischer Methoden mit allgemeinen Kompetenzen wie zielorientiertem Arbeiten und Teamkompetenzen verbindet, haben die Absolventen zahlreiche Möglichkeiten, sich im beruflichen Umfeld zu profilieren. Einsatzmöglichkeiten finden sich im Wissenschaftsmanagement, Nationalparks und Umweltschutzorganisationen oder in der Betreuung wissenschaftlicher Sammlungen.

„Forschung an Pflanzen und Pilzen ist aktuell, zukunftsträchtig und gesellschaftsrelevant. Ein Leben ohne Pflanzen ist auf der Erde unvorstellbar“, sagt Edith Stabentheiner. Sie ist die Vorsitzende der Curricula-Kommission Biologie an der Universität Graz und damit auch zuständig für das Masterstudium Pflanzenwissenschaften. Die Lehrinhalte reichen von Molekülen und Zellstrukturen bis zu komplexen ökologischen Systemen und ordnen sich den drei Schwerpunkten „Lebensraum und Biodiversität“, „Physiologie und Zellbiologie“ sowie „biotische Interaktionen“ zu. „Kenntnis und Wissen über Pflanzen in allen Bereichen wird die Zukunft der Erde bestimmen. Denn es wird nur gelingen, ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren, wenn man versteht, wie Pflanzen auf Stress, beispielsweise Trockenheit oder Salzstress, und den Klimawandel reagieren“, erläutert Stabentheiner. Das Auftreten von Pflanzenschädlingen könne dramatische Folgen nach sich ziehen, etwa Ernteverluste und Aussterben von Arten. Deshalb seien „das Verständnis über die Interaktionen zwischen Pflanzen und Schädlingen und tiefere Kenntnisse der Reaktionen der Pflanzen unerlässlich für Abwehrmaßnahmen.“ Das Masterstudium Pflanzenwissenschaften wird im Rahmen des Kooperationsprojekts Nawi Graz zwischen der Karl-Franzens-Universität und der Technischen Universität Graz angeboten.

Computer und Statistik

„Das vielleicht in manchen Köpfen zu findende Bild eines Botanikers als komischer Kauz, der gemächlich mit seiner Botanisiertrommel durch die Gegend zieht, war schon immer falsch und ist es jetzt mehr denn je. Ohne aufwendige Apparaturen, ohne Computer, ohne ausreichende Kenntnis in Biostatistik und Bioinformatik und ohne das Beherrschen und Anwenden entsprechender Programme ist Pflanzenwissenschaft nicht denkbar“, sagt Stabentheiner. Das betont auch Leopold Füreder, Assistenzprofessor am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Dort wird ein viersemestriges Masterstudium Botanik angeboten. Es beschäftigt sich mit den Funktionen, den Strukturen, der Verbreitung und der Evolution von Pflanzen sowie der Entstehung von Pflanzengesellschaften mit engem Bezug zum alpinen Raum.

„Hier in Innsbruck ist die Botanik modern gestaltet. Unsere Lehre an der Biologie ist forschungsgeleitet, das bedeutet, dass wir den Studierenden notwendige Grundlagen mit innovativen Forschungsfragen und modernen Methoden vermitteln“, sagt Füreder. Schwerpunkte des Studiums sind unter anderem Untersuchungen auf molekularer, zellulärer, organismusbezogener und Gesellschaftsebene zu Biodiversität in den Alpen und anderen Gebirgsregionen sowie Anpassungsstrategien an extreme Klimabedingungen. Mögliche Betätigungsfelder für Absolventen finden sich unter anderem im Umwelt- und Naturschutz, in der Landschaftsplanung und -pflege, Land- und Forstwirtschaft sowie Pharmazie und Medizin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)