Die Schule und der Sex

Wien. Die Diskussion über Sexualkunde an den Schulen reißt nicht ab: Nach einigem Hin und Her verbannt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) Teenstar nun doch aus den Schulen („Die Presse“ berichtete). Die Causa um den christlichen Aufklärungsverein, der mit zweifelhaften Inhalten aufgefallen ist, wirft freilich einige grundsätzliche Fragen auf. Welchen Stellenwert hat Sexualkunde in der Schule? Von wem werden die heimischen Schüler aufgeklärt? Und warum werden häufig externe Vereine geholt, um mit den Schülern über Sexualität zu sprechen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)