Auffrischen und angleichen

Wer ein technisches oder naturwissenschaftliches Fach studieren möchte, tut laut Experten gut daran, das bereits gewonnene Wissen zu reaktivieren. „Es kommt oftmals zu Unsicherheiten bei den Bewerbern, ob sie es schaffen, mit ihrem Wissen anzuknüpfen beziehungsweise gleich in ein Studium einzusteigen. Insbesondere bei Fächern wie Mathematik oder Physik ist der Respekt davor mitunter sehr groß“, erklärt Andreas Posch, Leiter des Departments Technik der FH Campus Wien und Studiengangsleiter von Angewandte Elektronik und Clinical Engineering. Für beide Fächer gibt es sogenannte Brückenkurse, ebenso für die Bachelorstudiengänge Computer Science and Digital Communications, High Tech Manufacturing, Architektur – Green Building und Bauingenieurwesen-Baumanagement. Auch für ein Masterstudium wird ein Brückenkurs angeboten, und zwar für Health Assisting Engineering.

Manchmal werden diese Einführungskurse auch für das Studium angerechnet, wie an der Universität Salzburg: „Der Brückenkurs Mathematik kann als freies Wahlfach im Curriculum angerechnet werden. Da der Ausgangspunkt des Mathematikstudiums das gesamte Schulwissen bis zur Matura als Basis nimmt, ist eine Auffrischung vor Studienbeginn angeraten“, sagt Elba Frank vom ÖH-Beratungszentrum der Uni Salzburg. Zum Inhalt: Beginnend mit Mathematik auf Matura-Level werden grundlegende Kenntnisse aus Algebra und Analysis auf Hochschulniveau vermittelt sowie Kompetenzen zum Rechnen, Darstellen und Erklären von Mathematik für das Studium des Unterrichtsfachs Physik und im Hinblick auf den Einsatz im Physikunterricht erarbeitet. Der Kurs sei auch anzuraten, um das Ausgangswissen der Studierenden anzugleichen. Für Masterstudien gibt es ebenso Vorbereitungskurse. Das habe damit zu tun, dass vermehrt Patchwork-Bachelorstudien angeboten werden, beispielsweise Sprache/Wirtschaft/Kultur (SWK) oder Philosophie/Politik/Ökonomie (PPÖ), erklärt Frank.

Die Teilnahme an Orientierungskursen ist in der Regel freiwillig. Ratsam ist sie, vor allem, wenn man Wissenslücken schließen will oder die Hochschulreife schon etwas länger zurückliegt. In den Vorbereitungskursen werden wesentliche Inhalte des Lehrstoffs höherer Schulen in komprimierter Form wiederholt und für die Einstiegsvorlesungen aufbereitet. „Für Studienanfänger ohne Programmiererfahrungen wird die Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme an den Programmierlehrveranstaltungen gelegt“, sagt Günther Sageder, Verantwortlicher für die Vorbereitungskurse an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Mit Ausnahme des Mathematik-Intensivkurses werden keine ECTS-Punkte vergeben. Weitere Orientierungskurse gibt es für Physik und eben Programmieren.

Selbsteinschätzung und Selbsttests

Bei der Frage, ob man eine Auffrischung für das gewählte Studium braucht oder nicht, helfen Selbsttests, die einige Hochschulen auf ihren Websites anbieten. Der Wissensstand sei sehr unterschiedlich und von Schulform, Lehrschwerpunkten und vielen anderen Faktoren abhängig: „Die Vorbereitungskurse stellen sicher, dass alle Studierenden auf jenem Wissensstand beginnen, der sie zur erfolgreichen Absolvierung des Studiums befähigt − egal welche Schule sie besucht haben.“ Meist wissen die Studienanfänger aber sehr gut, wo ihre Defizite liegen, hat Posch beobachtet: „Oder es zeigt sich nach der Bewerbung bei den Aufnahmegesprächen, wo noch etwas ,nachjustiert‘ werden sollte. Die Aufnahmekommission berät hier jeden, ob und, wenn ja, welche Brückenkurse für den Einstieg ins gewünschte Studium sinnvoll wären.“

Den Sprung vom Klassenzimmer in den Hörsaal einer Technischen Universität will die TU Graz mit kostenlosen Onlinekursen erleichtern. Angeboten werden MOOCs (Massive Open Online Courses) in Mathematik, Informatik und Mechanik. Die freiwillig buchbaren Kurse sind zeitlich unabhängig abrufbar. Sie dauern je nach Kurs drei bis sieben Wochen und werden von Hochschullehrenden betreut. Wer bis zum Ende dabei ist, wird mit einer Teilnahmebestätigung und an der TU Graz sogar mit ECTS-Punkten belohnt.

Web: www.cosy.sbg.ac.at, www.fh-vie.ac.at

www.imoox.at, www.jku.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2019)