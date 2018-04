Alfred Riedl: „Für Kindergarten braucht es keinen Doktor“

Die Presse: Die Bundesregierung wird sich wohl bald den Kindergarten vornehmen. Was erwarten Sie, was befürchten Sie?



Alfred Riedl: Das Thema, Familie und Beruf zu vereinbaren, ist sehr wichtig. Da werden die Gemeinden grundsätzlich auch alle immer bereit sein für Verbesserungen. Wir sehen ja auch, dass es einen Standortwettbewerb gibt. Eine der ersten Fragen ist: Was gibt es in einer Gemeinde für meine Kinder?



Öffnungszeiten und Schließtage am Land seien eine Katastrophe, hat unlängst eine Expertin gesagt: Was gedenken Sie zu tun?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)