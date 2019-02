Neue Deutschtests im Kindergarten

Wien. Etwa jedes fünfte Kind, das im Alter von sechs Jahren in Österreich in die Volksschule kommt, kann nicht gut genug Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Diese Kinder werden als außerordentliche Schüler eingestuft und seit neuestem (zumindest teilweise) in Deutschklassen unterrichtet. Dabei haben viele dieser Kinder hierzulande bereits einen Kindergarten besucht. Dort soll nun angesetzt und die Sprachförderung intensiviert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)