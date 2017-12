"Geisterbahn der Bildung": Lehrer zeichnen Hammerschmid als Hexe

Das Cover des neuen Magazins der Wiener Pflichtschullehrergewerkschaft, des FCG Journals (Fraktion Christlicher Gewerkschafter), sticht ins Auge: "Geisterbahn der Bildung" ist darauf zu lesen. In der Illustration sind Noch-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid sowie ihre Vorgängerinnen Gabriele Heinisch-Hosek und Claudia Schmied (alle SPÖ) zu sehen.

Hammerschmid fliegt als Hexe auf einem Besen, Schmied hält als Fledermaus eine schwere Kette in der Hand und Heinisch-Hosek sitzt in einem Sarg. Unter ihnen fährt ein Geisterbahnwagen, in dem schockierte Lehrerinnen und Kinder sitzen, durch. So sieht die Kritik der Lehrer an der Bildungspolitik der vergangenen Jahre aus.

Im Journal spricht Stephan Maresch, der Vorsitzende der Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertretung, von einer "zehn Jahre andauernden verfehlten sozialistischen Bildungspolitik". Die "ständigen ideologisch motivierten Reformen, die "Zwangsumwidmungen zu verschränkten Ganztagsschulen", die "unkontrollierte Inklusionswünsche", der "Kahlschlag in der Sonderpädagogik sowie die Abschaffung eines eigenen Sonderschullehramts" hätten bei vielen Menschen "Unsicherheit und ein politisches Umdenken erzeugt", schreibt Maresch. Diese Politik sei abgewählt worden.

"Aktuell schwankt die Stimmung in der Kollegenschaft zwischen der Hoffnung auf eine praxisorientierte Ausrichtung speziell für den Pflichtschulbereich im Ballungsraum und der Sorge, dass die bereits durch das vor der Wahl beschlossenen Schulautonomiepaket verschärften Herausforderungen für die PädagogInnen und Schulpartner weiterverfolg werden", beschreibt Maresch. Er stellt in seinem Text 13 Forderungen auf - von einer Klassenschülerhöchstzahl von 25 bis hin zu flexiblen Leistungsgruppen in Neuen Mittelschulen.

Salcher als "Kasperl"

Die Gewerkschaft rechnet in diesem Magazin aber nicht nur mit der bisherigen Bildungspolitik und den roten (Ex)-Ministerinnen ab, sondern auch mit dem Autor Andreas Salcher. Er saß für die ÖVP im Bereich Bildung bei den Koalitionsverhandlungen am Tisch. Am Cover ist er als eine Art "Kasperl" zu sehen. In der Hand hält er ein Papier auf dem "Neue Ideen" zu lesen ist.

Im Magazin heißt es dann: "Solange solche Personen aus reinem Selbstnutzen vorgeben, für die Bildung etwas vorantreiben zu wollen, ohne die tatsächliche Praxis zu kennen, wird dem Bildungsbereich kein vernünftiges, pragmatisches Vorankommen ermöglicht". Salcher gehe es nur "um seine persönliche Publicity".

(j.n.)