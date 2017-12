Lehrervertreter: "Im Unterricht haben Handys nichts verloren"

Die französische Regierung bastelt, wie die „Presse“ berichtete, an einem Handyverbot in Schulen. Im Unterricht war es schon bisher verboten. Der Bann der Geräte soll ab nächstem Schuljahr aber auch auf die Pausen und das Mittagessen ausgeweitet werden. Es kommt ein Komplettverbot. Fände ein solches auch in Österreich Anklang?