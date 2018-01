Aggressive Schüler: „Lehrer werden körperlich attackiert“

Lehrerinnen und Lehrer werden laut Gewerkschaft immer häufiger von Schülern angegriffen – verbal und auch physisch. „Es mehren sich die Vorfälle, die an uns herangetragen werden. Dass Kollegen sehr wohl körperlich attackiert werden, es gibt ganz, ganz viele Vorfälle um Belästigungen, Beschimpfungen und auch Cybermobbing und Ähnliches“, sagt Pflichtschullehrervertreter Thomas Krebs laut ORF.

Die Kronen Zeitung hatte zuvor von konkreten Übergriffen berichtet, etwa von einem Schüler, der eine Lehrerin an den Haaren zu Boden riss, einem anderen, der die Tafel derart kräftig auf die Hand der Lehrerin zuschlug, dass zwei Finger gebrochen waren, sowie von einem Vater, der einen Pädagogen niederschlug, nachdem dieser den Sohn wegen ungebührlichen Benehmens beim Turnen auf die Bank gesetzt hatte.

Der Stadtschulrat will Lehrerinnen und Lehrer nun besser unterstützen. „Wenn man das Gefühl hat, man kann sich an niemanden wenden oder man traut sich nicht, dann wenden Sie sich bitte zumindest an mich. Ich kann versprechen, dass Dinge vertraulich und gemeinsam im Gespräch unter vier Augen passieren“, sagt Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer zum ORF.

