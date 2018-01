Deutsch: Aufstieg als Ausnahme

Wien. Im Ministerrat wurde gestern eine Punktation zu den Deutschförderklassen beschlossen: Ab Herbst müssen jene Schulen, an denen mindestens sechs Kinder Deutschdefizite haben, Deutschförderklassen einrichten. Dort wird wöchentlich 15 bis 20 Stunden separat Deutsch gelernt. Turnen, Zeichnen, Musik sollen diese Schüler mit anderen mitmachen.

Die separate Deutschförderung solle so kurz wie möglich gehalten werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann, die Schullaufbahn zügig weitergehen. Schüler, die im Sommersemester die Deutschförderklasse abschließen, werden aber in der Regel um ein Jahr zurückgestellt. Wer nach der Förderklasse in den Regelunterricht wechselt, soll laut dem Papier nur noch in begründeten Fällen bzw. Ausnahmen in die nächsthöhere Schulstufe aufsteigen. Dadurch soll das Auf- und Nachholen des in den Lehrplänen vorgesehenen Lernstoffs und entsprechender Lernfortschritt sichergestellt werden.

Die Lehrergewerkschaft hält die Pläne der Regierung jedenfalls für „grundvernünftig“. Der neue Minister zeige gleich zu Beginn „Realitätssinn und Verständnis für pädagogische Notwendigkeiten “. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)