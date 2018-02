Die Forderung nach Aufnahmeverfahren für die Gymnasien stößt auf Kritik: Das dürften keine punktuellen Tests sein: „Das wäre ein Rückschritt“, sagt die langjährige AHS-Direktorin Christa Koenne. „Die Zehnjährigen sind nicht geeignet für punktuelle Prüfungen.“ Mit Tests würde eher die Belastbarkeit der Schüler getestet, als ihre Fähigkeiten. „Und das ist ein Misstrauensantrag gegen die Volksschulen“, sagt sie: Denn das bedeute, dass man deren Beurteilungen nicht traue.

Niemand sei in der Lage, mit einem punktuellen Test die Fähigkeiten und Entwicklungspotenziale eines zehnjährigen Kindes verbindlich zu bestimmen, sagt auch der Bildungsforscher Stefan Hopmann von der Universität Wien. „Solche Tests sind nur für die Galerie“, sagt er. Schulnoten seien „erstaunlicherweise“ prognostisch sogar etwas stabiler als Tests – auch wenn das in der Volksschule angesichts des Drucks mancher Eltern auf die Lehrer heikel sei.

„Zusammensetzen wäre sinnvoll“

Für besser hält Hopmann bei der Frage der Schulwahl nach der Volksschule Gespräche zwischen Eltern, Lehrern und Schülern, wie sie mancherorts bereits durchgeführt werden. „Am sinnvollsten ist, man setzt sich zusammen und schaut, was das Beste für das Kind ist“, sagt der Bildungsforscher. Da komme man in der Regel zu einer vernünftigen Einschätzung dessen, was unter den realistischen Bedingungen das Beste für das Kind sei. „Aber am Ende entscheiden die Eltern.“

Auch einem Aufnahmeverfahren für Oberstufengymnasien (BORG) kann Hopmann nichts abgewinnen. „Ja, wir haben das Problem, dass der Übergang von der Unterstufe zur Oberstufe sehr oft ein weiter Sprung ist – aber dann ist die Frage, wie man diese Distanz vermindern kann. Und das kann man sicher nicht, in dem jeder auf den anderen zeigt“, sagt er. Das sei real ein Problem – aber gleichzeitig nichts, was die jungen Leute verschuldet hätten.

„Für BORG tatsächlich Problem“

Die langjährige Direktorin Koenne dagegen versteht die Forderung nach Aufnahmeverfahren zumindest für die BORG: „Für sie ist tatsächlich ein Problem, dass viele Schüler nur ein Jahr bei ihnen absitzen“, sagt sie. Das sei nicht so gedacht. „Prinzipiell sind punktuelle Prüfungen aber auch für 14-Jährige problematisch. Da muss man sich überlegen, ob man Kriterien findet, wie solche Aufnahmeverfahren durchgeführt werden können.“

Die neue AHS-Direktorensprecherin Isabella Zins hatte im „Presse“-Interview gemeint, die Schulleiter würden sich die Möglichkeit wünschen, Aufnahmeverfahren durchzuführen – sowohl für die BORG als auch für die erste Klasse Gymnasium. Sie ging allerdings nicht ins Detail, was die Ausgestaltung dieser Verfahren anging. Die Möglichkeit von Aufnahmeverfahren steht auch im Regierungsprogramm. Explizit ausgenommen sind laut ÖVP aber Aufnahmetests.

