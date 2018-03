„Es wechseln zu viele Schüler ins Gymnasium“

In den Schulen war in den vergangenen Wochen Anmeldungszeit. In dieser Zeit häufen sich die Erzählungen über Eltern, die im Kampf um bessere Noten für das Kind nicht zurückscheuen, Volksschullehrern Geld zu bieten oder ihnen mit dem Rechtsanwalt zu drohen. „Das sind keine Märchen“, sagt Niederösterreichs Bildungsdirektor, Johann Heuras, im Gespräch mit der „Presse“. Für einen Platz im Gymnasium täten Eltern eben viel. Viel zu viel.

