Bildungsministerium hob 100 Erlässe auf

Das Bildungsministerium hat im Zuge eines Projekts zur Entrümpelung der Schulverwaltung in einem ersten Schritt 100 "obsolete und redundante" Rundschreiben und Erlässe aufgehoben. So sollen etwa Direktoren administrativ entlastet werden, heißt es in einem Rundschreiben.

Der größte Anteil entfällt dabei auf Richtlinien zur Energieverbrauchserfassung für bereits abgelaufene Jahre bzw. mittlerweile durch neue Vorschriften geregelte Vorgaben zur Abgeltung von Prüfungs- und Unterrichtstätigkeiten. Aufgehoben wurden aber auch etwa "Richtlinien zum Absprungtrampolin" im Turnunterricht, ein Rundschreiben zur Reduktion des Gewichts von Schultaschen oder die Geschäftsordnung des längst verblichenen "Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur" unter Elisabeth Gehrer (ÖVP).

Einen weiteren 100er stellte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in den Mittelpunkt einer Aussendung: In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit habe man neben dem Abschluss der Budgetverhandlungen unter anderem eine Novelle zur Ahndung von Schulpflichtverletzungen sowie zur Verschiebung der Neuen Oberstufe und eine weitere zur Einrichtung der verpflichtenden Deutschförderklassen auf den Weg gebracht. Bereits beschlossen worden sei die neue Universitätsfinanzierung sowie die Liste der neuen Universitätsräte für die Periode 2018 bis 2023.

(APA)