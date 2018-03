Die Lernschwierigkeiten des Schulsystems

Wien. In kaum einem anderen Bereich wurden in den vergangenen Jahren so viele Reformen durchgeführt wie im Schulsystem: Es wurde mit der Hauptschule ein ganzer Schultyp abgeschafft und durch die Neue Mittelschule (NMS) ersetzt. Es mussten sich erstmals alle Schüler dem gleichen Test unterziehen (Bildungsstandards) und die gleiche Matura schreiben (Zentralmatura). Zudem wurde die Lehrerausbildung erneuert und die Oberstufe (noch nicht fertig) reformiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft