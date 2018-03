Liste Pilz: Alle Schüler sollen KZ-Gedenkstätte besuchen

Alle Schüler sollen eine KZ-Gedenkstätte besuchen: Das wäre laut Liste-Pilz-Bildungssprecherin Stephanie Cox im Rahmen politischer Bildung eine Möglichkeit zur Antisemitismusprävention – ein Thema, das zuletzt in Europa wieder relevant wurde. „Es ist extrem wichtig, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen“, sagte Integrationssprecherin Alma Zadic am Donnerstag.

Das zentrale Thema: die türkis-blaue Bildungspolitik – die die Liste Pilz massiv kritisiert. „Nach 100 Tagen zeigt sich ein Bild des Rückschritts“, sagt Cox. Die Streichung des Integrationstopfs, die Rückkehr zu Ziffernnoten, der langsamere Ganztagsschulausbau, die Isolation durch Deutschklassen: „Es ist ein klarer Rückwärtsgang zu sehen. Der muss gestoppt werden.“

Unterstützung gegen Gewalt

Für Zadic ist es ein „Rätsel“, wie die Regierung darauf komme, dass es etwa in Deutsch weniger Förderbedarf gebe. Sie befürchtet große Deutschklassen. Problematisch findet sie angesichts der jüngsten Berichte über Gewalt an Schulen, dass Schulsozialarbeiter gekürzt werden. Generell müssten Schulen mit besonderen Herausforderungen mit Extra-Ressourcen gefördert werden.

Cox wiederum vermisst einen Plan für Innovation und Digitalisierung an den Schulen. Das W-Lan müsse ausgebaut werden – nur an der Hälfte der Pflichtschulen gebe es das. Türkis-Blau sollte sich zudem das Papier Schule 4.0 der Vorgängerregierung ansehen. „Da muss man ein bisschen runter vom Ego-Trip.“ Es brauche jedenfalls einen Aktionsplan für Digitalisierung an Schulen.

(beba)