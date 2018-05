45.000 Maturanten schreiben Deutschmatura

Wien. Zeitunglesen, Fitness und das Internet waren es im Vorjahr: jene drei Themen, aus denen die Maturanten in Deutsch eines auswählen mussten, um je zwei Texte dazu zu verfassen. In den Jahren davor ging es etwa um Familie, Armut, Stadtleben oder Tourismus. Welche Aufgaben es bei der diesjährigen Matura gibt, wird heute, Donnerstag, um 8.30 Uhr gelüftet - freilich vorerst nur für die Maturanten.

Für die rund 45.000 Schüler, die dieses Jahr ihre Reifeprüfung ablegen, beginnen damit die zentralen Prüfungen. Die fünfstündige Deutschmatura ist die einzige Prüfung, die alle Maturanten ablegen müssen – und die einzige, die über alle Schultypen hinweg gleich ist.

Veröffentlicht werden die Aufgaben dann tags danach, also morgen. Üblicherweise wird die Deutschmatura vor allem von der Autorenvereinigung sehr kritisch beäugt: Die Schriftsteller stießen sich in den vergangenen Jahren teilweise an der Auswahl der Texte bzw. den Fragen zur literarischen Aufgabenstellung.

Nach einigen Tagen Pause geht es dann am Montag mit Spanisch bzw. mit den Volksgruppensprachen weiter. Es folgen am Dienstag für 27.000 Schüler die schriftliche Englischmatura und am Mittwoch Mathematik, eine Prüfung, die an den Gymnasien und den BHS rund 43.000 Schüler ablegen. Nach wieder einigen Tagen Pause endet die Matura mit Latein bzw. Griechisch am 15. Mai, Französisch am 16. Mai und Italienisch am 17. Mai.

3,4 Millionen Druckseiten

Wie jedes Jahr ist die Zentralmatura auch eine logistische Herausforderung. Insgesamt wurden für die Prüfungen rund 250.000 Aufgabenhefte gedruckt. Das sind rund 3,4 Millionen Druckseiten, die an die österreichweit 730 Prüfungsstandorte ausgeliefert wurden, wo sie sicher – in der Regel im Safe – verwahrt werden müssen. Geöffnet werden dürfen die Kuverts mit den Aufgaben erst am Tag der Matura in der Klasse.

(beba)